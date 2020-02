Uno de los pasajeros del avión de Air Canada: "En el despegue notamos una explosión"

Uno de los pasajeros ha relatado cómo se vivió el momento del despegue en el avión de Air Canada que ha tenido que aterrizar de emergencia por una avería.

"Al despegar hemos notado una pequeña explosión pero enseguida nos hemos dado cuenta de que era una rueda. Se ha oído la goma de la rueda golpear contra el avión y un poco de vibración", decía Eduardo Íñigo a RNE.

Asegura que dentro del avión no se vivieron escenas de tensión: "A los dos o tres minutos, el piloto nos informó de que efectivamente había explotado una rueda. Dijo que no hay peligro y nos han explicado que de las ocho ruedas solo faltaba una. Nos dijeron que no íbamos a notar nada al aterrizar, pero que tiene que dar cinco horas de vueltas en Madrid para quemar combustible".

Los tuiteros Carlos Castañeda y Aaron C. también compartieron en las redes sociales varios vídeos en los que se veía al F-18 inspeccionando el avión.