Uno de los alquileres más caros de España está en la costa gallega: "Los que somos currantes no podemos pagar eso"

Recién estrenado el mes de julio y las vacaciones de muchos, los destinos de costa se van llenando de gente. Son los favoritos de muchos, pero no aptos para todos los bolsillos: Puerto Banús, Portocolom…, tienen precios desorbitados que también encontramos en Galicia. A Illa da Toxa cuenta con uno de los alquileres turísticos más caros de todo el país: casi 3000€ por una semana en un apartamento de 80 metros cuadrados.

Llegan las vacaciones y con ellas el gasto propio de esta época. El mayor desembolso lo hacemos en donde nos hospedamos. La favorita es la costa: sol y playa para pasar unos días desconectados de todo, y la comunidad que cuenta con más kilómetros de litoral es Galicia. Quizás por eso ha aumentado sus plazas turísticas, en cinco años, a 70000 más, alcanzando las 100000. "Hemos encontrado 26€/noche y con desayuno qué te parece?", nos pregunta un aragonés. Muy bien, la verdad, si tenemos en cuenta que pasará una semana en el municipio que tiene uno de los alquileres más caros de toda España.

"Nosotros estamos en Portonovo por mucho menos"

Hablamos de A Illa da Toxa, en el ayuntamiento de O Grove: "un apartamento de 80 metros cuadrados, una semana… 1800€?", dice otro turista que pasea por la zona al mismo tiempo que su mujer se queda sorprendida: "¿Cómo? No…, 1000€ digo yo". Pues están bien equivocados. Casi el doble de la primera cifra que habían comentado: "3000€? Qué quieres que te diga, hijo…, nosotros estamos en Portonovo por mucho menos", apunta.

El aragonés de antes, al escuchar esta cifra, también se sorprende y suelta un par de exclamaciones que es mejor no reproducir: "Nosotros los currantes no podemos pagar eso!", se ríe con sorna. "Pues me parece que están caros, venimos de estar en Alicante y los precios no tienen nada que ver", indica otra pareja de gallegos que han aprovechado un campeonato de remo para pasear por la isla.

"Al final será por donde estás, pero hemos entrado aquí y me parece que hay cosas para todos", señala el turista que antes no daba con el precio exacto del alquiler. Precios muy altos, aptos para unos pocos, que hacen de esta Illa da Toxa, en las Rías Baixas, un lugar exclusivo para quien duerme en él, y que disfrutan todos los que por ella quieran pasar.