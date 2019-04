Las tiendas tendrán que cobrar por las bolsas de plástico a partir de 2018

Un proyecto de real decreto del Gobierno incorporará al ordenamiento jurídico español la directiva europea 2015/720 para reducir el consumo de bolsas de plástico en toda la UE mediante medidas como el cobro de un precio mínimo por cada una de ellas a partir del 1 de enero de 2018.

Las bolsas costarán un mínimo de entre 5 y 30 céntimos cada una de ellas dependiendo de sus características: las más baratas -5 céntimos- serán las de plástico compostables con un espesor de hasta 29 micras, seguidas por las de 30 micras o más y las de 29 micras o más pero no compostables -10 céntimos-, las de 30 micras o más no compostables -15 céntimos- y las oxodegradables de 50 micras o más -30 céntimos-.

La nueva normativa establece que los comerciantes no podrán entregar de manera gratuita las bolsas ligeras -con un espesor inferior a 50 micras- a los consumidores en los puntos de venta, salvo excepciones "según el uso específico, su compostabilidad o durabilidad", debido a que su consumo produce "altos niveles de residuos dispersos, suponen un uso ineficaz de los recursos y es previsible que aumenten si no se toman medidas."

También están exentas de esta medida las bolsas de menos de 15 micras utilizadas como envase primario para alimentos a granel, mientras que las compostables tendrán por ley un precio inferior al establecido para las de plástico convencional.

El proyecto de real decreto prohíbe expresamente la comercialización de bolsas de plástico ligeras oxodegradables debido al "perjuicio para los suelos, el agua y los organismos" que generan ya que en lugar de descomponerse se fragmentan en micropiezas de plástico que contaminan el medioambiente.

Las legislación europea aspira a reducir el nivel de consumo anual a un máximo de 90 bolsas por persona a 31 de diciembre de 2019 y no más de 40 a 31 de diciembre de 2025.

En la actualidad y según diversos estudios, se utilizan hasta 238 bolsas por persona y cada una de ellas tarda unos 400 años en descomponerse totalmente; además, apenas un 10% se reciclan, lo que genera unas 100.000 toneladas de residuos al año.

De acuerdo con los datos proporcionados por el sector e incluidos en el proyecto de real decreto, sólo en 2014 se pusieron en el mercado español 62.560 toneladas de bolsas de plástico de menos de 50 micras, equivalentes a más de 6.700 millones de unidades.

La nueva normativa incluye igualmente la obligación de lanzar campañas de sensibilización el menos durante el primer año desde la entrada en vigor del proyecto, así como la de marcar las bolsas compostables.

Además, se crea el Registro de "productores de productos" (REPP), adscrito a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), que recopilará la información sobre la llegada al mercado de este tipo de artículos.

El REPP nace en principio con tres secciones: productores de pilas, acumuladores y baterías; de aparatos eléctricos y electrónicos, y de bolsas de plástico. Hasta el 31 de diciembre de 2017, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo seguirá ejerciendo el control de los productos contenidos en los dos primeros apartados pero el MAPAMA "asumirá la llevanza de las mencionadas secciones" a partir del 1 de enero de 2018. A día de hoy, la mayoría de supermercados y grandes superficies españolas ya cobran por las bolsas de plástico,aunque todavía no existía ninguna prohibición específica en este campo.