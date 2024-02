Huelga de agricultores en Madrid, en directo: La columna de tractores avanza para manifestarse frente al Ministerio

La A-42 de Toledo a Madrid sigue cortada por los agricultores a los que la Guardia Civil no ha dejado salir con los tractores. El grupo de protestantes se ha sentado y se niegan a levantarse. La Guardia Civil está intentando hablar con ellos para que se levanten de la calzada. Los organizadores dicen que la culpa es de la Delegación del Gobierno que primero les dijo que si que podría entrara Madrid y luego a última hora les han impedido a buena parte de ellos acercarse a Madrid con sus tractores y están intentando levantarlos, no se descarta que los agentes, si al final no consiguen levantarlos, puedan cargar contra ellos para evitar el corte de la carretera.

Esta negativa de la Delegación del Gobierno puede venir a causa de que se quiera evitar que entren más de 500 tractores a Madrid.