UGT y CC.OO. rechazan el contrato único y piden a los partidos afinar más

UGT y Comisiones Obreras convocan más de 80 actos para celebrar el Primero de Mayo, bajo el lema "Así no acabamos con la crisis". Los máximos responsables de los sindicatos mayoritarios aseguran que el crecimiento económico anunciado por Rajoy no garantiza que se vaya a traducir en empleo. También han rechazado el contrato único propuesto por Ciudadanos y UPyD, y piden a todos los partidos políticos que "afinen" sus propuestas electorales para que no choquen luego con la realidad.

Publicidad