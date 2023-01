UGT carga contra el Gobierno por la contratación de trabajadores extranjeros: "¿Alguien se lo cree?"

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, se ha manifestado en contra de la última propuesta del Gobierno. En concreto, critica la idea de contratar a trabajadores extranjeros en sus países de origen para cubrir las ofertas de empleo que no se cubren en el nuestro. Desde la UGT, se ha manifestado un claro rechazo a esta idea.

UGT carga contra el Gobierno

"No vamos a permitirlo de ninguna de las maneras", ha expresado Álvarez, de manera contundente, "no, si previamente no se ha hecho un trabajo de fondo para que las personas desempleadas de nuestro país puedan encontrar un empleo".

De la misma manera, UGT ha anunciado que llevará a cabo "una oposición militantemente contraria" a que las empresas acudan al extranjero para cubrir las plazas de trabajo que aseguran no encontrar dentro del mercado laboral español, a pesar de haber un total de 2,8 millones de parados en España.

"Si el Gobierno renuncia, nosotros no vamos a renunciar. Hay personas en nuestro país, con papeles, sin papeles, de todo tipo de nacionalidades que están esperando a recibir alguna de esas ofertas de empleo. ¿Alguien se cree que no hay gente dispuesta a aceptar esas ofertas?", ha insistido.

"Somos plenamente conscientes de que en nuestro país hay suficiente mano de obrar para cubrir esas vacantes de manera generalizada", ha afirmado el secretario general de la UGT. Por otro lado, ha aclarado que no se trata de "una posición antinmigración, si no todo lo contrario. Queremos que primero las personas que han entrado en nuestro país y que están sin trabajo puedan orientarse y ocupar uno de estos puestos de trabajo".

Por otro lado, Álvarez ha solicitado al Gobierno que suba, "de manera inmediata", el salario mínimo interprofesional. Un aumento que se barajó pero que, finalmente, tras su paso por al Consejo de Ministros, no vio la luz.