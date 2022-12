Yolanda Díaz celebra la propuesta de la CEOE de revalorizar el salario mínimo interprofesional en un 4%

Este miércoles se han reunido en el Ministerio de Trabajo el Gobierno y los sindicatos para abordar la subida del salario mínimo interprofesional. La patronal se ha negado a acudir, aunque el presidente de la CEOE ha anunciado por carta que aumenta su propuesta para el salario mínimo hasta 1.040 euros, algo que la vicepresidenta, Yolanda Díaz, celebra: "me alegro mucho que desde ayer a hoy, como está negociando en diferido, ya suban medio punto y hoy en la carta que me remite me diga que está dispuesto a que se revalorice el salario mínimo en un 4%" ha dicho.

Salario mínimo interprofesional

El Ministerio de Trabajo ha apuntado este miércoles, aunque sin poner todavía una cifra concreta sobre la mesa, todas las propuestas de sindicatos y patronal para subir el salario mínimo interprofesional (SMI). Estas propuestas se mueven entre el 8,2% y el 10% que piden los primeros al 4% al que ha apuntado la CEOE.

Tras esta reunión en el Ministerio de Trabajo a la que solo han acudido UGT y CCOO, mientras que CEOE ha remitido su propuesta por escrito, las partes siguen sin tener una cifra concreta del Gobierno, que el lunes recibió el informe de los expertos en el que aconsejan un alza de entre el 4,6% y el 8,2%, lo que situaría el SMI en un máximo de 1.082 euros en 14 pagas frente a los 1.000 euros vigentes.

La propuesta de la CEOE

La CEOE ha abogado en una nota, que recoge la posición acordada en la Junta Directiva, por una subida del 4% en 2023, lo que lo situaría en 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, con dos condicionantes. Por un lado, un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y, por otro, un cambio en la ley que rige los contratos del sector público para poder repercutir el incremento del SMI.