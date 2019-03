Uber se zambulle en las aguas del Nilo para evitar los atascos de El Cairo

Uber ha incluido la petición de un taxi-lancha en su aplicación móvil, en la que el cliente debe seleccionar el muelle de partida y de llegada: ahora mismo hay ocho disponibles en las riberas del Nilo, en puntos considerados estratégicos por su cercanía a establecimientos de trabajo u ocio, y en los mejores barrios de la ciudad.



"Nuestro objetivo es ofrecer un medio de transporte rápido y asequible a través de la tecnología de Uber y en (el marco de) nuestra lucha contra los atascos", asegura Abdellatif Wakid, director general de Uber Egipto.



El tráfico es sin duda uno de los principales problemas de la capital egipcia, cuyas calles están congestionadas a todas horas y sus más de 20 millones de habitantes se enfrentan cada día a esta pesadilla, a la que las autoridades no han sabido poner freno en las pasadas décadas.



"Uber se adapta a las necesidades de la ciudad", destaca Wakid, aunque el servicio Uberboat no se ajusta exactamente a los bolsillos de los cairotas o, al menos, a los de la mayoría de ellos.



Ahora mismo, un viaje en lancha desde y hacia cualquier punto cuesta 80 libras egipcias (unos 4,5 dólares o 4 euros) para un máximo de cuatro personas, pero este es un precio promocional para el lanzamiento de Uberboat, que todavía está en periodo de prueba.



El director de Uber explica que el objetivo es que más usuarios prueben este medio de transporte durante la campaña de promoción, que dio comienzo a mediados de mayo y se ha extendido al mes sagrado de ramadán, que este año coincide con el mes de junio.



Después del ensayo comercial, la empresa decidirá si establecerá Uberboat como una opción más en su aplicación o si lo ofrecerá sólo en algunos periodos determinados, como en verano o en las fechas señaladas, en colaboración con Nile Taxi, una empresa que ya provee este servicio durante todo el año.



Las lanchas que está empleando Uber son los "taxi" del Nilo, que desde 2015 están disponibles para moverse rápidamente a través del río, aunque su precio es más elevado por lo que los usuarios son menos y con un perfil muy específico.



"Son sobre todo hombres de negocios, empleados de bancos y en (las oficinas de) Nile Towers", edificio donde tienen su sede muchas empresas y que está situado junto a uno de los embarcaderos, en el noroeste de El Cairo, explica a Efe Mahmud, conductor de una de las lanchas.



"Los clientes prefieren Uber porque el precio es diferente que el de Nile Taxi", añade Mahmud, que trabaja como taxista en el río desde hace dos años y que actualmente realiza más de diez viajes diarios con el Uberboat.



A pesar de que Uber es un 50% más barato, sigue siendo un servicio "de lujo" para la mayor parte de los cairotas, que como mucho pueden permitirse usar los ferry públicos, que cuestan pocas libras egipcias por trayecto.



Estos transbordadores, viejos y poco eficientes, atraviesan el Nilo entre los barrios más populares, pero son lentos y no tienen horarios fijos, sino que parten cuando se llenan, por lo que no son el medio de transporte ideal para ir a trabajar.



De momento, Uberboat no es una alternativa a los ferry ni a los autobuses y microbuses con los que se mueven a diario millones de egipcios de una parte a otra de El Cairo, pero es una posibilidad para los más adinerados y también abre la puerta a un nuevo mercado.



Sobre el asfalto, Uber ha revolucionado el sector del transporte en Egipto, donde está presente en varias ciudades, y ha estimulado la competencia de otras compañías y de los taxistas tradicionales, por lo que podría ocurrir lo mismo en las aguas del Nilo.