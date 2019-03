Tsipras: "Grecia no hace chantajes ni los acepta"

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE concluyeron una reunión informal centrada en "los grandes desafíos que tiene Europa", en referencia al terrorismo, la situación de Ucrania y Rusia, y el problema griego. "Han sido varias horas de debate centrados en los grandes desafíos que tiene Europa", dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al término de la cumbre.

También valoró la reunión el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que espera que haya "avances" sobre el futuro de Grecia en cuanto al rescate y a la deuda en el Eurogrupo del próximo lunes, pero ha insistido en que el nuevo Gobierno de Syriza debe cumplir las reglas y respetar los compromisos asumidos con la UE a cambio de la ayuda.

El primer ministro heleno, Alexis Tsipras, ha intervenido brevemente durante la cumbre para explicar la situación económica y presupuestaria en Grecia. Ha reconocido que está obligado a cumplir las reglas europeas aunque no esté de acuerdo con ellas, pero afirmó que también se debe respetar el mandato del pueblo griego para acabar con las políticas de la austeridad. "Estamos definitivamente obligados a seguirlas y cumplirlas", dijo Tsipras, en una rueda de prensa al término de la cumbre europea, donde indicó también que habrá que combinar este principio con el "respeto de democracia y el resultado de las elecciones" que dieron la victoria a su partido, la coalición de izquierdas Syriza.

Los líderes europeos, no obstante, no han entrado a debatir el rescate, sino que han remitido la cuestión al Eurogrupo, según ha explicado Rajoy, que ha eludido dar su opinión sobre Tsipras. De hecho, ni se han saludado. "Yo espero que el lunes en el Eurogrupo haya avances y espero que las cosas, en un periodo de tiempo no muy largo, se clarifiquen porque es importante tener las cosas claras y sobre todo que se cumplan las reglas de juego y los pactos y los acuerdos a los que se llegan", ha resaltado el presidente del Gobierno.

Estas declaraciones han tenido su réplica por parte de Tsipras, que aseguró que Rajoy "está equivocado" al relacionar las "preocupaciones domésticas" en España con el éxito del nuevo gobierno heleno. "Rajoy estaba un poco nervioso durante la cumbre, especialmente cuando (el debate) tenía que ver con Grecia. Creo que está equivocado y espero tener la oportunidad de explicárselo", dijo Tsipras, que insistió en que "no hay motivo para exteriorizar las preocupaciones domésticas. Es un enfoque equivocado". A su juicio "los problemas domésticos en España se resolverán aplicando las medidas que sean aceptadas por sus propios ciudadanos".