Los tractores colapsan Santiago de Compostela con cortes de tráfico y retenciones

Llegaron ayer a Santiago de Compostela y han decidido quedarse. Unos 3000 tractores han tomado las arterias principales de la ciudad de Santiago. Hoy por las avenidas de la ciudad no pasaban coches, los ganaderos han cambiado el arado del campo por el asfalto de la ciudad. Continuarán manifestándose hasta el jueves.

Ese día la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina ha convocado a todo el sector lácteo para buscar soluciones. Los agricultores, cansados de ver cómo se hunden los precios de la leche ya sólo piensan en presionar hasta el límite para intentar mantener sus explotaciones. ”Hay que aguantar aquí hasta que logremos un precio digno”. “Somos pequeñas empresas, empresas familiares, no grandes empresas”, dicen desde lo alto de los tractores.

Se han movilizado por toda la ciudad. Unos a las puertas de Mercagalicia. Han impedido la entrada de los camiones cargados de leche en este centro de distribución. “O lo arreglamos ahora o morimos en el intento”. “No puede ser que se venda un litro de leche más barato que un litro de agua”, se quejan ante los medios.

Al otro lado de la capital, más tractores. Esta vez en un centro comercial. Hasta allí han llevado un camión cisterna cargado con más de mil litros de leches.

Dicen que no se rendirán. Quieren salvar sus explotaciones. No abandonarán la lucha y amenazan con una huelga: paralizarán la entrega de leche por todo el país si no consiguen mercados más regulados y precios más justos.