Todavía podemos formar parte de la mesa electoral: faltan por conformar muchas mesas

Queda menos de una semana para ser llamados a las urnas en las elecciones generales. Medio millón de españoles ya han recibido la notificación para formar parte de la mesa electoral, muchos creen haberse liberado de ser convocados, pero hasta el mismo viernes 21 de julio, en algunos sitios seguirán llegando notificaciones. Todo se debe a la gran cantidad de alegaciones presentadas y aceptadas, eso ha impedido conformar muchas de las mesas.

Por otro lado, si hemos recibido la certificación y no nos presentamos, habría consecuencias, lo asegura Rocío García, alcaldesa de Alcobendas: "que haya una multa económica desde 6 a 24 meses o mas allá una pena de prisión de 3 meses a un año en el caso de que no te presentes una vez se haya notificado y no hayas presentado ninguna alegación". Para los que no sepan cuanto tiempo tenemos para presentar alegaciones, aquí está la respuesta: "Una vez que se notifica al vecino tiene un plazo de 7 días para presentar alegaciones ante la junta electoral".

Las convocatorias

Cada Junta Electoral decide cómo se convoca a los seleccionados. Pueden recibir la notificación de diversas formas: en mano por correo e incluso por teléfono. Lo ha confirmado Julio Martínez Zahonero, Juez de la Junta Electoral de la zona de Gijón: "Es perfectamente posible que una persona sea notificada no es su domicilio, sino, en su puesto de trabajo".

Por otro lado, cada mesa electoral está conformada por nueve miembros: un presidente, dos vocales y seis suplentes. Los suplentes podrían cubrir la baja en otras mesas en el mismo colegio si no hay personas suficientes. Además, se podría tomar otra medida que afecta a los más madrugadores: "se podría reclutar al primer votante que se presentase en el local". Así lo ha detallado Julio Martínez Zahonero.