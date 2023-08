De tiendas de campaña a autocaravanas: las peculiares ofertas para hospedarse en Baleares a precios 'razonables'

Lugares como Ibiza, Menorca y Lanzarote son los destinos preferidos que escogen una gran mayoría de turistas para disfrutar de las vacaciones de verano. Pero uno de los principales problemas a los que se enfrentan los interesados es el de encontrar un lugar donde hospedarse, bien sea por sus altos precios o por nula disponibilidad en las fechas deseadas. Es por ello que, ante la gran demanda de turistas y la insuficiente oferta, este verano muchos viajeros han tenido que optar por otras ofertas más 'peculiares'.

Por ejemplo, en Ibiza se puede encontrar una característica oferta que ofrece una tienda de campaña improvisada por 120 euros la noche titulada como 'Ideal para relajarse y desconectar del estrés'. La sorpresa está en su interior, donde se ven hasta tres colchones individuales y sin sábanas sobre unas plataformas de madera improvisadas. "Los colchones... muy poco habitables", señala una chica que observa indignada la oferta desde su teléfono.

Una cabaña mística de leña mágica

En Ibiza se puede encontrar una 'cabaña mística de leña mágica' por 47 euros la noche. "Hasta el día de hoy no he visto leña mágica todavía", comenta un joven que observa las fotos detenidamente. Las imágenes no dejan lugar a dudas de la simplicidad e improvisación de estos 'hospedajes' para veraneantes con sofás fabricados espontáneamente con palets de madera y una zona de descanso en una diminuta tienda de cabaña sin puerta.

Por otro lado, y con el título de 'Mucha buena energía', encontramos otra oferta en Menorca. En ella se ofrece una autocaravana por 120 euros la noche autodenominada 'hippie' en la que apenas hay equipación. "Está un poco mugrienta, ¿no?", señala una mujer. Ni ducha ni cocina y con apenas una cama.

Pero esta es solo una de las numerosas ofertas que miles de turistas encuentran en Menorca. Una moda ante la falta de oferta en Baleares para hospedarse, atractiva para los bolsillos más pequeños.