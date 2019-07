¿Cuánto puede aguantar un país... sin gobierno? Según los economistas la incertidumbre política ya está haciendo que España cree entre 50.000 y 100.000 empleos menos al año. El catedrático Javier Morillas advierte: "Todas las decisiones de inversión que se están retrasando repercuten en la menor creación de empleo".

Crece menos el empleo y crece menos la economía, aunque aún estamos a la cabeza de Europa. Los empresarios tienen su explicación. Para el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, "los empresarios los empresarios están haciendo los deberes, trabajan, y por esto la economía aguanta".

Son los deberes políticos los que están paralizados. El PSOE no ha conseguido aprobar ningún presupuesto propio. Las cuentas actuales son la prórroga de las que presentó Montoro para 2018. Y eso supone, por ejemplo, que las comunidades reciban menos dinero del Estado o que se paralice la reforma de las pensiones. Para el profesor Diego Valero: "la de la Seguridad Social, cierta reforma fiscal, temas laborales que no se van a poder abordar hasta que no haya un gobierno estable".

Y si continua el bloqueo habría que sumar un nuevo gasto para el Estado. Los más de 175 millones de euros que cuesta convocar unas nuevas elecciones.