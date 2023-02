Susanna Griso: "¿Habéis mirado la nómina? Es probable que cobréis algo más"

¿Habéis mirado la nómina del mes de febrero? Es probable que cobréis algo más. Y os preguntaréis: ¿me han subido el sueldo y no me he enterado? Pues no, siento deciros que hay trampa: han bajado las retenciones que nos hacen en nuestra nómina.

Es decir, cobraremos más dinero a final de mes pero…nos devolverán también menos cuando hagamos la declaración del IRPF, el año que viene. Es decir, lo comido por lo servido. Conviene que lo tengamos en cuenta y tiremos de 'ahorrillos'.

Y os preguntaréis...¿por qué este cambio ahora? Ignacio Ruiz Jarabo, que fue director de la Agencia Tributaria y es colaborador de Espejo Público una vez jubilado, dice que el Gobierno ha dado esta indicación porque estamos en un año electoral. Y asegura que no es opinión, que es información, que es lo que le dicen a él sus fuentes de la Agencia Tributaria. Aquí lo dejo.