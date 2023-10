El Supremo anula el despido de un trabajador de 58 años por razón de su edad

El Tribunal Supremo ha anulado el despido de un trabajador que prestaba sus servicios en Huawei por razón de su edad. La razón que esgrime el Alto Tribunal es una mera estrategia de la empresa de rejuvenecimiento de la plantilla condenando a la demandada a su inmediata readmisión, con abono de los salarios no percibidos y una indemnización por daños morales.

El trabajador, un ingeniero de 58 años, prestaba servicio en la compañía desde 2011. Fue en septiembre de 2020 cuando la empresa le notificó la carta de despido debido "a una reestructuración organizativa derivada de un descenso de ventas en el departamento".

De los datos de plantilla de los años 2017, 2018 y 2019, se evidencia que los trabajadores mayores de 50 años suponían entre un 11% y un 13% del total de empleados y, sin embargo, significaban el mayor porcentaje de los despidos.

La sala de lo social ha rechazado el recurso de Huawei contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de octubre de 2020. Lo que ha aclarado el Supremo es si en el despido hubo discriminación por razón de edad en relación con la existencia de una estrategia de empresa de renovación generacional de la plantilla.

El 30% de los parados tiene más de 50 años

Según los últimos datos del segundo trimestre de la EPA, en España hay 838.400 parados de más de 50 años, lo que supone el 30% de la cifra global, un porcentaje que se ha multiplicado en la última década.

En Antena 3 Noticias le hemos preguntado a muchos de estos desempleados y la respuesta es como un mantra: "Por la edad", "soy mayor" o "parece que no vales" es lo que comentan todos.

"Tenemos experiencia y no nos dejan trabajar"

Todos ellos comparten la misma experiencia... todos buscan un empleo. Pero eso no se tiene en cuenta. Es el caso de Maribel, que tiene 60 años y lleva 30 años trabajando como contable. Sin embargo, no "me llaman de ningún sitio".

La situación de Maribel es la de un talento sénior que es rechazado en el mundo laboral. En este sentido, Sonia asegura que "tenemos experiencia y no nos dejan trabajar". "¿Dónde vamos a llegar?", se pregunta antes de expresar que al "paro, paro y paro".

Necesitan trabajar para la jubilación

Lo mismo le ocurre a Basílica, que dice que ha podido dejar más de 200 currículums y "no me ha llamado nadie" y la "experiencia es un grado", asegura.

Basílica no se ha rendido en la búsqueda, pero el contrato no llega nunca. Y todos necesitan seguir trabajando para la jubilación. "Todos nosotros tendremos una pensión ridícula, y si llegamos a tenerla", asegura la mayoría. Son veteranos con un talento desaprovechado.