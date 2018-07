Subir las pensiones ligadas al IPC, como piden los pensionistas, costaría 2.200 millones de euros

La mañana de este miércoles se ha debatido en el Congreso un tema que afecta a toda la población, las pensiones. No es fácil hacer los números con las pensiones. Ni siquiera para quienes tienen que decidir sobre su presente y su futuro. De hecho, vean lo que le ha ocurrido al presidente del Gobierno en el momento del debate:

"Porque así tendremos una visión de conjunto. Así sabremos que estos son los ingresos y estos son los gastos. Si dedicamos más a estos gastos pues dedicaremos menos a estos. Y si queremos dedicarles a estos gastos y a estos tendremos que subir los ingresos", ha explicado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Más allá de la anécdota, al hacer cuentas, se observa que subir un 0,25% las pensiones ha costado 330 millones de euros. Subirlas ligadas al IPC como piden los pensionistas costaría 2.200 millones. Una diferencia de muchos millones, pero este no es el principal problema.

El problema es: ¿Cómo se paga esta factura? ¿De dónde se saca el dinero? Ante esas dos preguntas, ahora mismo sólo hay una certeza. Las pensiones cuestan cada vez más: 139.000 millones de euros, van de récord en récord, y suponen el 40% del presupuesto. Y es en este hecho, en el cómo pagarlas, donde no hay acuerdo. Así comienza el bucle con el que algunos resumen su futuro de esta forma:

"Yo cuando cumplí 35 años me miré y dije, me quedan 30 años para jubilarme, pero cuando llegué a los 37, dije me quedan 30 años para jublilarme, pero es que voy a cumplir 43 años y no sé si me quedan 30 años para jubilarme. es como si hubiera entrado en un bucle, no sé cuantos años me quedan para jubilarme", tras estas declaraciones hay muchas personas que podrían sentirse identificadas ante la incerteza de las pensiones.