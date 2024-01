¿Subida de sueldo de 3000 euros, trabajar sin horarios y que te paguen hasta el psicólogo? Estas empresas existen

Estamos en el paraíso de cualquier trabajador. "Muy contentos", es la frase que más repiten los trabajadores. ¿Qué le parece si le suben el sueldo este año 3000 euros y que les paguen el psicólogo si fuera necesario? Son algunas de las condiciones que ofrece esta empresa tecnológica de Granada que apuesta por la conciliación laboral y familiar para atraer talento.

Está en Granada y es la tecnológica 'Cívitas'. Por todo esto se ha coronado como la segunda mejor empresa de España para trabajar. "Si quieres venir aquí a despejarte un ratillo. Estamos muy felices", asegura uno de los ingenieros mientras juega con máquinas recreativas. Tienen una subida de sueldo anual bien generosa, mínimo 3000 euros brutos.

"El año que más me han subido ha sido 4000 euros". Dinerito, clases gratis de lo que quieran y teletrabajo: "Que trabajen desde donde quieran. Basamos nuestra política en la confianza" Josep Roig, director de 'Cívitas', es el jefe que todos querríamos tener. Su objetivo es que trabajen felices y en las mejores condiciones.

Pero esperen que hay más: "El primer viernes de cada mes nos invitan a cervezas, que quieras o no, hacemos un poco piña", nos cuenta una joven que lleva poco tiempo. Les pagan hasta el psicólogo. La empresa cuida de la salud mental de sus empleados. "Además con absoluta confidencialidad, nosotros obviamente no sabemos quién acude". Josep es el jefe que todos querríamos tener y ellos lo valoran: "Eso no lo encuentras en ningún lado prácticamente", nos dice otro. "Tenemos bastante flexibilidad. Presentas resultados, es lo que importa", aseguran.

En A Coruña: Vacaciones ilimitadas y jornada laboral de 4 días

Antes de que manden el currículum, ¿Qué les parecería tener días libres ilimitados? Pues en esta empresa de A Coruña 'Hack A Boss' se puede. Ha sido una de las pioneras en la comunidad gallega en adoptar estas medidas. En esta empresa de A Coruña se dedican a impartir cursos intensivos de formación -llamados bootcamps- relacionados con la programación web, inteligencia artificial y la ciencia de datos. Desde hace unos años han decidido imponer la semana de lunes a jueves. “Algunos dirán que trabajamos menos, pero no es así. En realidad, lo hacemos en cuatro días de manera más intensiva” indica Randy Ponte, uno de los trabajadores. “Vuelves el lunes con muchísimas más ganas” añade Carmen Bautista, otra trabajadora.

Además de eso, el horario es flexible: “Lo eliges tú. Es decir, puedes entrar y salir de trabajar a la hora que quieras. Esto es posible ya que trabajamos por objetivos” explica Pilar Varela, responsable de talento, a Antena 3 Noticias. “Poder organizar mi horario en función de lo que mis clientes y alumnos demandan y también en función de mi día a día y de lo que yo quiero hacer creo que es un gran beneficio” puntualiza Carmen.

El crecimiento de esta empresa ha sido exponencial con el paso del tiempo. En tan solo cuatro años, ha alcanzado las 75 personas en plantilla que gracias al trabajo remoto se encuentran en diferentes partes de España e incluso del mundo -como Italia o Argentina-. "Yo soy de Perú y alguna vez que he tenido que ir a mi país por temas personales, he podido seguir trabajando", explica Randy.

La confianza en los trabajadores -que se mantendrá o disminuirá en función de lo que hagan- es fundamental para aplicar esta filosofía. Además, con ella buscan cuidar a sus trabajadores pero también conseguir la excelencia. "La gente produce más, está más satisfecha en su puesto de trabajo y puede conciliar", indica Varela.