Aproximadamente 3 de cada 10 estudiantes en prácticas terminan formando parte de la plantilla de la empresa donde hecho su beca, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según señala el Observatorio de Recursos Humanos, no se trata de un dato positivo porque implica que 7 de cada 10 no se acaban insertando en el mercado laboral al terminar las prácticas.

Este miércoles 8 de mayo se celebra el Día Internacional del Becario, que pretende dar visibilidad a baja inserción laboral que tienen estos estudiantes. Se calcula que en España hay cerca de 70.000 becarios y de ellos un 58% no recibe ninguna remuneración.

El informe 'The experience of traineeships in the EU' señala que España es, junto a Eslovenia, el país de la UE con un porcentaje de prácticas elevado, ya que un 67% de los estudiantes las hacen.

Hoy en día el principal reto de los becarios es que la empresa termine incorporándoles a su plantilla. Eva Rimbau, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC y experta en recursos humanos, asegura que "es importante desarrollar una buena relación con el supervisor y con todas las personas de la empresa con las que se interactúa para conseguir integrarse en el equipo y, sobre todo, generar una red futura"..