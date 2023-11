Shakira reconoce un fraude de 14,5 millones y elude la prisión

Este lunes, Shakira se ha posicionado en el centro del foco mediático. La cantante colombiana ha aceptado multas que suman casi 7,8 millones de euros para evitar los tres años de cárcel que le ha impuesto la Audiencia de Barcelona después de reconocer que defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014.

La fiscalía pedía para la artista ocho años y dos meses de cárcel. En la comparecencia de este lunes ante la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, la cantante colombiana ha ratificado el acuerdo que su defensa ha alcanzado a última hora con la Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por la Agencia Tributaria y la Generalitat.

Tras ello, el tribunal ha condenado "in voce" aShakira a una pena de tres años de prisión y pagar una multa de 7,3 millones de euros y, de acuerdo con las partes, se ha suspendido su ingreso en prisión a cambio del pago de 432.000 euros en total, 400 correspondientes a cada día que se librará de estar en la cárcel.

Shakira devolvió a Hacienda los 14,5 millones de euros que defraudó

Shakira ya devolvió a Hacienda los 14,5 millones de euros que defraudó, además de otros tres millones de euros en intereses, lo que le ha valido que las acusaciones le aplicaran la atenuante muy calificada de reparación del daño y, de esa manera, se diera el pacto. El acuerdo también supone una rebaja de la multa a la que se enfrentaba de 23,7 millones de euros, que ha quedado en 7,3, la mitad de la cuota defraudada.

De esta manera, la artista evita el juicio que debía comenzar este lunes en la Audiencia de Barcelona y que, en una duración de doce sesiones, debía resolver si la cantante eludió el pago de impuestos a la Hacienda española entre los años 2012 y 2014.

"Una loba como yo siempre escoge a la familia"

La cantante ha explicado en un comunicado que ha emitido su propia agencia de comunicación que "me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión" explicaba a la vez que asegura que en este punto tenía "dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante".

Aunque Shakira no ha hecho declaraciones ni a la entrada ni a la salida del juzgado, sí que ha compartido unas palabras en redes sociales, "una loba como yo siempre escoge a la familia" ha escrito.