Septiembre gana adeptos para las vacaciones: "Es el nuevo agosto"

Las playas están llenas en agosto y en los hoteles, la maletas no paran de rodar. Aún así, en algunas zonas no hay lleno, y aún quedan camas por ocupar este mes. En Benidorm, por ejemplo, el gerente de un hotel comenta que están un 80 por ciento de ocupación. "Si vas a la playa no se ve la masificación de otros años", asegura Daniel López. "Pero septiembre va a ser un mes muy bueno".

En este sentido, el presidente de Hosbec, afirma que la ocupación hotelera de este mes de agosto se quedará entre dos y tres puntos menos con respecto al año pasado. "Llevamos un par de años con muy buena ocupación en agosto, se puede decir que septiembre es el nuevo agosto", afirma Fede Fuster.

Y esto se refleja en cifras. Agosto baja, menos nacionales que buscan el mes estrella del verano. Y septiembre sube, hasta cinco puntos. Según los datos recogidos por el Informe de Temporada de ObservaTUR, por vez primera en los últimos 5 años baja del 40% el número de nacionales que disfrutarán de su descanso en el octavo mes del año.

En paralelo, el mes de septiembre gana adeptos y será el periodo vacacional elegido por el 17% de los españoles, el dato más elevado de la serie histórica, 5 puntos por encima del registro de 2023.

Los hombres se decantan en mayor medida por este mes (41% frente al 36%), mientras que en julio y septiembre, por ejemplo, las preferencias se mantienen muy equilibradas.

Preferencias por edad

La edad, por otra parte, está muy relacionada con la fecha de elección vacacional: agosto cobra especial notoriedad en la franja comprendida entre los 18 y los 49 años (41-42%).

El mes de agosto pierde protagonismo a partir de los 50 y alcanza su interés más bajo en el grupo de edad situado entre los 65 y los 74 años. La mayoría de los encuestados alaban las bondades de septiembre. Un mes más barato, los precios de los hoteles o restaurantes bajan, está menos masificado, las temperaturas son más suaves pero es cierto que es una opción que no todos pueden elegir.

Las parejas que tienen niños con edad escolar no pueden, muchos abogados y procuradores tampoco, empresas que solo permiten coger vacaciones en julio y en agosto.

Cada uno a su casa con el bolsillo más vacío. Este agosto hemos pagado 50 euros más de medio que hace un año. El presupuesto medio por persona se incrementa en 51 euros y se sitúa en los 677 euros, la cuantía más alta en los últimos 5 años, que se incrementa aún más (hasta los 706 euros) si se excluyen aquellos que se alojarán en una segunda residencia.

El gasto vacacional se destinará a pagar el alojamiento (33%), en restauración (24%) y al transporte (19%). En un segundo nivel, por debajo del 20%, se sitúan las actividades en destino (11%) y las compras (10%).

Pautas del comportamiento del viajero nacional

Respecto a las pautas de comportamiento que se seguirán en el octavo mes, si confirman los pronósticos, los españoles viajarán en pareja (76%), a un destino nacional (65%), entre una semana y 15 días (70%).

En su mayor parte se desplazarán a la playa (42%), en coche particular (49%) y preferiblemente se alojarán en hotel (57%) o en apartamento turístico (24%).

Un tercio de los españoles se desplazará a un enclave internacional, en avión, que se consolida y avanza entre las preferencias de los nacionales (40%); también aumenta el uso del tren entre los españoles para moverse en sus vacaciones.

