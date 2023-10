La Seguridad Social reclama a algunos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital devolver parte del dinero de la prestación

La Seguridad Social reclama a muchos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital parte del dinero de la prestación. Hacienda revisa la declaración de renta de los beneficiarios y, con estos datos, la Seguridad Social dictamina si una persona ha cobrado más o menos dinero de la prestación.

A Bonifacio la Seguridad Social le reclama 6000 euros, prácticamente, todo el dinero de la prestación por el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Una ayuda que recibió hace dos años. Tiene un plazo de un mes para devolver el dinero o pagar la deuda poco a poco. Cuando pidió la ayuda, su pareja estaba en paro, después consiguió un empleo: media jornada con un sueldo de 500 euros. Se queja de que vive en un piso de alquiler y que no puede pagar esa deuda contraída. "Si pides un ayuda, está claro que no dispones de 6000 euros. Lo más grave es que la Seguridad Social nos ha generado una deuda que yo no pedí", afirma.

Margarita está en la misma situación que Bonifacio. A ella la Seguridad Social le reclama casi 4000 euros. Recibió una carta en la que le comunicaban un "cobro indebido durante año y medio". Asegura que "no me gusta deberle dinero a la Seguridad Social, pero no sé de dónde voy a sacar ese dinero". En principio, irá pagando su deuda. Le descontarán de la prestación 65 euros mensuales durante cinco años.

Durante varios años, ella iba recibiendo unas cartas del organismo anunciándole cuánto iba a cobrar por la ayuda. Empezó cobrando 408 euros, después 380 y otro año 497.

Se queja de que ella no tiene dinero para pagar a un abogado que le ayude a reclamar. Por eso han acudido a una asociación de vecinos en Vigo. Su portavoz asegura que se trata de un colectivo en riesgo de exclusión y por eso cobran el IMV. "Estamos tramitando recursos de todos ellos, pero parece que no nos escuchan", afirma María Pérez, presidenta de la asociación.

Hacienda cruza datos con la Seguridad Social

La Seguridad Social se encarga de conceder esa ayuda, pero si Hacienda revisa las declaraciones y cree que se ha pagado de más, lo reclama. También puede ocurrir lo contrario. En otros casos, las cantidades de la prestación pueden subir. Todos los beneficiarios del IMV deben presentar la declaración de la renta, con independencia de la cuantía de sus ingresos. También los miembros de la unidad de convivencia. Esos datos de la Agencia Tributaria son enviados al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La circunstancias de cada beneficiario pueden cambiar de un año a otro. Hacienda controla los ingresos con los que cuenta la familia que está cobrando la ayuda. De esta manera, valora si mantiene o no los ingresos que se fijan a cada beneficiario. Si la situación cambia, la Seguridad Social puede retirar la ayuda o incluso exigir el dinero cobrado de más. Aunque también puede ampliar esa ayuda con más dinero.