Salamanca, ¿la nueva Dubái?: el 'megaproyecto' de 15.000 millones de unos supuestos jeques árabes

Hace unos días, una delegación de supuestos jeques árabes visitó Salamanca con un megaproyecto bajo el brazo. Concretamente, quieren convertir la ciudad en la nueva Dubái. Después de un congreso de la empresa que está detrás de este plan, han empezado a surgir dudas. La oposición asegura que el ayuntamiento salamantino se ha dejado estafar, pero el consistorio se defiende.

Salamanca, ¿la nueva Dubái?

La promotora del proyecto es la empresa Peace City World, con sede en el Reino Unido. El mes pasado, celebró un congreso en Salamanca al que asistieron, según los organizadores, jeques árabes que querían invertir en la ciudad. Sin embargo, no está nada claro si realmente son jeques o si su intención de invertir en la ciudad es real.

Estos supuestos jeques llevan varios días revolucionando la localidad salamantina, la cual los está recibiendo con cierto escepticismo. El plan que se supone que quieren llevar a cabo implicaría la inversión de alrededor de 15.000 millones de euros y serviría, entre otras cosas, para construir un tranvía con 30 paradas o, incluso, un gran teleférico.

El proyecto ha sido promocionado con un vídeo en el que se puede leer el nombre de la ciudad en árabe, al ritmo de flamenco fusión y con imágenes del impresionante paisaje de Salamanca.

El misterio en torno a los jeques de Salamanca

No obstante, no se ha concretado ningún plazo y las dudas crecen a medida que pasan los días, especialmente en torno a qué empresas respaldan este plan que quiere llegar a Salamanca desde el Lejano Oriente. "No se ha dado transparencia", ha afirmado José Luis Mateos, concejal del PSOE.

La oposición ha pedido explicaciones al ayuntamiento, el cual se ha defendido, asegurando que no hay ningún motivo para desconfiar, por ahora, de los jeques. "No entendemos por qué se duda de su honorabilidad", ha expresado Fernando Castaño, concejal de Turismo de Salamanca, "no ha supuesto nada para las arcas municipales, han venido y se han gastado dinero en la ciudad".

De momento, la empresa en cuestión ha incluido en su web cómo socios a dos compañías españolas y ambas han explicado a Antena 3 Noticias que no tienen nada que ver. Por tanto, habrá que esperar para desenmascarar el misterio y ver si, realmente, los jeques son jeques y quieren hacer de Salamanca la nueva Dubái.