La reventa de regalos de Navidad en plataformas de segunda mano crece entre los jóvenes de 18 a 34 años

Los Reyes Magos, pese a ser magos, no siempre aciertan con los regalos que dejan bajo el árbol. Por suerte, suelen ser prudentes y -casi siempre- dejan un ticket regalo. No obstante, no todos recurren a él, ya que a las opciones de cambiar o devolver aquello que no ha convencido se suma la de revender los regalos no deseados en plataformas de segunda mano.

Solo ha pasado un día desde la llegada de Sus Majestades y los anuncios de artículos sin estrenar inundan las páginas de reventa: zapatillas, pantalones, relojes, bolsos, objetos tecnológicos... hay de todo, y todo nuevo.

Esta práctica está en auge, especialmente entre los jóvenes de entre 18 y 34 años, quienes muestran una clara preferencia por vender aquellos regalos que no les gustan o que simplemente no les son útiles: "Si no lo voy a usar, lo vendo y así me saco un dinerillo".

Las plataformas digitales han facilitado este proceso, permitiendo que las personas se deshagan de lo que no desean y, al mismo tiempo, encuentren productos a precios más accesibles. "Suelo bajar el precio para que no sea el mismo del mercado y suele tener éxito", explica un joven a Antena 3 Noticias. Es algo práctico y sencillo, aunque a los Reyes prefieren ocultárselo, por si acaso. "Me da cosa de que se enteren, así que es un secreto", reconoce más de uno.

En cualquier caso, los Reyes Magos no son los únicos que se equivocan. En 2024, la reventa de regalos incorrectos recibidos por Papá Noel también experimentó un notable aumento del 20% en comparación con el año anterior. De hecho, el 28 de diciembre fue el día con más anuncios nuevos en las plataformas de segunda mano.

