Renfe participará en el concurso de adjudicación del AVE en Brasil

El ministro de Transportes de Brasil, César Borges, asegura que no se impedirá que Renfe participe en el concurso público promovido por este país para construir su primera línea de Alta Velocidad, la que unirá Sao Paulo y Río de Janeiro.

Borges dice el tren Alvia de Renfe que la pasada semana descarriló en las proximidades de Santiago de Compostela no es de Alta Velocidad, según declaraciones que recoge Agencia Brasil, que recuerda que el pliego del concurso impide concurrir a operadores involucrados en accidentes graves de AVE en los últimos cinco años.

"El tren iba a alta velocidad pero no era de alta velocidad"

"El Gobierno no quiere impedir participar a nadie, pues busca la mayor participación posible. El tren, por desgracia, iba a alta velocidad, pero no era de Alta Velocidad", declaró el ministro brasileño de transportes, que no obstante reconoció que no forma parte del comité que evaluará las ofertas que pujen por el AVE.

El proyecto es un 'macrocontrato' de unos 13.000 millones de euros para la construcción y explotación del que será primer AVE del continente americano, una línea AVE de 511 kilómetros de longitud que unirá Río de Janeiro, Sao Paulo y Campinhas. El proyecto se ejecutará en dos fases.