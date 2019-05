Registro horario en las empresas: ¿cómo se medirá la hora del bocadillo, el tiempo de ir al baño o de fumar?

El decreto del gobierno establece que es obligatorio fichar a la entrada y a la salida del puesto de trabajo, pero no aclara qué pasará con las pausas del café, del cigarrillo o la gestión del tiempo para cuestiones personales durante la jornada laboral.

La guía sobre el registro horario en el puesto de trabajo pasa la pelota a las empresas y a los trabajadores y fija que son ellos los que tienen que regular cómo medir esos tiempos, a los que llama "pausas voluntarias". Esas pausas no serían tiempo de trabajo efectivo ni retribuible, pero no concreta más. Así que ahora el debate es si deben computarse o no.

¿Quiénes no tendrán que fichar en el trabajo?

Existen una serie de colectivos especiales en los que el tiempo de trabajo es necesariamente más flexible que el resto y por ello se les permite saltarse esta nueva norma: