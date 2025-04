Redeia advirtió hace dos meses sobre los riesgos de "desconexiones" por la alta penetración de renovables

España es uno de los países de Europa con mayor crecimiento de energía renovable instalada, especialmente en energía solar. Un liderazgo clave en la lucha contra el cambio climático, pero también obliga a una planificación del sistema eléctrico para evitar problemas técnicos. Es decir, no es solo una cuestión de instalar paneles solares o aerogeneradores, sino de garantizar que todo el sistema eléctrico evoluciona de forma equilibrada y segura.

Redeia, la empresa matriz de Red Eléctrica, incluía en su informe sobre sostenibilidad publicado en febrero de 2025 una advertencia sobre el riesgo de una posible desconexión eléctrica.

Eso se recoge en el texto dentro de los riesgos derivados del cambio climático que podría afectar a la estabilidad del sistema eléctrico en España: la creciente incorporación de energías renovables sin las capacidades técnicas necesarias para responder ante perturbaciones.

Según el informe, Redeia ha identificado y clasificado 114 riesgos climáticos potenciales, tanto físicos como de transición. Entre ellos, destaca este relacionado con la generación de energía renovable por su posible impacto. De este modo, compañía destaca la necesidad de que las nuevas instalaciones incorporen tecnologías que sean capaces de adaptarse a las exigencias técnicas del sistema eléctrico actual.

Los riesgos asociados al cambio climático se recogen dos tipos: físicos (Incremento del absentismo laboral asociado al cambio climático) y de transición (Desconexiones de generación por elevada penetración de renovables sin capacidades técnicas necesarias para el adecuado comportamiento ante perturbaciones; aunque no es el único riesgo incluido).

Entre las medidas para mitigar el impacto se recoge el "desarrollo de la red para adaptación a una elevada penetración de renovables". Así, promueve requisitos más exigentes para la conexión de nuevas instalaciones renovables, además de invertir en sistemas de almacenamiento, digitalización y mejora de la red.

El documento está elaborado siguiendo las recomendaciones de 'Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)' que dedica un apartado específico a los "riesgos derivados del cambio climático". En él, Redeia señala que la elevada penetración de generación renovable, especialmente de plantas fotovoltaicas y eólicas, podría dar lugar a "desconexiones de generación" si estas instalaciones no están preparadas para funcionar de forma adecuada ante alteraciones o fallos en la red.

Se trata de un fenómeno que gana importancia en el sector eléctrico a medida que aumenta la participación de energías limpias (renovables) en energía nacional. A diferencia de las centrales convencionales, muchas plantas renovables carecen de características técnicas como la inercia o la capacidad de regulación que permiten al sistema eléctrico mantener su estabilidad en situaciones críticas, como picos de alta demanda, caídas de frecuencia o eventos meteorológicos extremos.

La empresa advierte que estas desconexiones podrían generar pérdidas económicas y afectar a la seguridad del suministro, especialmente en momentos de alta demanda o de baja generación convencional. La integración de renovables a la red eléctrica nacional debe ir de la mano de innovación tecnológica, regulación y adaptación del sistema.

Ecologistas piden no "criminalizar" a las renovables

Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigas de la Tierras y WWF piden no "criminalizar" a las energías renovables tras el apagón de este lunes y han abogado por continuar con su desarrollo con mayor planificación, poniendo en marcha medidas como las baterías para evitar situaciones como las vividas ayer.

"Creemos que a raíz del apagón no se puede criminalizar a las renovables, en estos momentos hay varias cuestiones, uno, Red Eléctrica viene operando con porcentajes de penetración de energía renovables desde hace varios meses (...) y esto no ha supuesto un problema ni una caída de la tensión", explicaba el coordinador del Área de Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, a 'Europa Press'.

Para él, el problema no han sido las energías renovables, sino la "curva de aprendizaje" en la que se encuentra España con la transición ecológica "a medio pelo".

