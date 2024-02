Recorte de días para faenar en el sector pesquero: 120 días para todo el año

"Nos están arruinando a los agricultores, ganaderos y pescadores", apunta el presidente de la Cofradía de Burriana, Rafael Mesado. Todo el sector está más que descontento por la noticia. Desde 2020 han visto como cada año se reducen los días que pueden salir a faenar.

"Nos está acribillando"

"Europa nos está acribillando", comenta Manuel Peñas, presidente provincial Cofradías Castellón. "Nos ha llegado un borrador que pone que solo vamos a disponer este año de 119 días para poder faenar, a falta de un mecanismo de compensación por unas medidas técnicas que hay que aplicarse pero nadie sabe", remarca Manuel.

Muchos marineros, obligados a cambiar de oficio

"Los marineros nos aprietan todos los días porque no acumulan suficiente paro", añade Manuel. Con tan pocos días para poder faenar no les permite tener derecho a paro y esto repercute en los marineros, que muchos cambian de oficio. "Dentro de 1 año, ¿qué haré con mi empresa? Me tocará amarrarla, porque no tendré a gente para trabajar", lamenta Rafael.

Jornadas eternas y malas condiciones meteorológicas

Una situación que consideran "inviable". El sector pesquero no atraviesa un buen momento. No hay relevo generacional y las condiciones laborales no son muy atractivas, jornadas laborales de más de 12 horas y, a ello, hay que sumar las condiciones meteorológicas que, a veces, no son buenas para trabajar.

Su día a día, además, es competir con la competencia desleal de terceros países y las restricciones de Europa, un hecho que no ayuda. Otro sector primario que se ve cada vez más asfixiado.

Ante este panorama, este viernes pasado los pescadores de la provincia de Castellón pararon en protesta por este recorte de días para faenar: "Pedimos que sean unos días en los que podamos ganarnos el jornal" y añaden: "tarde o temprano nos tocará parar y movilizarnos porque no tenemos futuro".

