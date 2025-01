Rebeca, afectada por la situación de Muface: "Si no me dan cita, el cáncer puede volver"

Rebeca está asustada. Es profesora. Hace tres años le diagnosticaron un cáncer de mama. "Estamos en vilo, no sabemos qué va a pasar", asegura.

En vilo porque ella sigue tratándose, con medicación. La próxima revisión la tiene en abril: "Si no me dan cita, qué hago, dejo el tratamiento. El cáncer puede volver". Esa es su principal preocupación. Si su aseguradora sale del concierto de Muface, se queda sin su médico. Dice que la Sanidad Pública está saturada y que sus revisiones se pueden retrasar mucho en el tiempo,

Miguel también es funcionario. Ahora tiene una urgencia. Su médico de Muface le ha dicho que su problema de próstata se ha complicado y que necesita una operación ya. "Si no me operan rápido me tienen que sondar y me encuentro que no me operan" asegura muy indignado.

Tendría que pagar por esa operación 9.000 euros. El hospital donde ha ido le asegura que su seguro no le cubre la operación. Su médico de la aseguradora le dice que sí, que lo cubre.

No sabe qué hacer, una opción es la sanidad pública pero afirma que "está saturada". "Ahí sí me operarían, el problema es que pueden pasar años", precisa.

¿Qué pasará con Muface?

Los funcionarios siguen planeando una huelga en febrero, a pesar de que el Gobierno ha abierto una tercera licitación.

Las aseguradoras que prestan todavía la asistencia a los funcionarios acogidos al convenio sanitario de Muface (Adeslas, Asisa y DKV) están a la espera de conocer el nuevo pliego de condiciones del Gobierno para decidir si concurren a la licitación del concierto, aunque los mutualistas tiene asegurada su cobertura hasta el 31 de marzo.

Muface comunicó el pasado sábado que había dejado sin efecto el plazo de presentación de ofertas -que finalizaba inicialmente este lunes 27 de enero- a la segunda licitación, que abrió después de quedar desierta la primera por entender las aseguradoras que las condiciones eran insuficientes para poder prestar el servicio sin sufrir pérdidas.

Adeslas, que fue la primera compañía que hizo pública su renuncia a concurrir para seguir prestando asistencia a los funcionarios y familiares acogidos a la mutualidad, puede reconsiderar su postura tras el anuncio del Gobierno y las conversaciones que se han mantenido. La aseguradora, tras anunciar Muface que se suspendía el nuevo plazo de presentación de ofertas, abría la posibilidad a concurrir a la licitación, pues se habían registrado avances en las conversaciones con el Gobierno.