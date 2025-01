El Gobierno suspende el plazo de presentación de ofertas a Muface y abre un tercer plazo para que se presenten a la licitación

El Gobierno suspende el plazo de presentación de ofertas a Muface, que finalizaba este lunes, y abre un tercer plazo para que las aseguradoras se presenten a la licitación.

El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública ha decidido suspender el período de presentación de ofertas para Muface, con el objetivo de modificar los pliegos para incluir "correcciones detectadas".

Una decisión que llega tras semanas de conversaciones entre el ministro Óscar López y las aseguradoras, especialmente Adeslas y Asisa, que son las que mayor volumen de funcionarios atienden en este momento. "Muface ha iniciado los trámites para modificar las condiciones que recogen los pliegos de la segunda licitación del próximo Concierto de Asistencia Nacional de Muface, según prevé la Ley de Contratos del Sector Público", ha explicado este sábado la entidad en un comunicado.

La entidad no ha ofrecido una nueva fecha límite de presentación a la espera de acordar un nuevo plazo para presentar ofertas.

Muface subraya, además, que con independencia de este trámite, todos sus mutualistas tanto los titulares como los beneficiarios, van a continuar recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales, en virtud de las órdenes de continuidad del servicio dictadas por la Mutualidad de acuerdo con el artículo 288 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Por su parte, Adeslas ha asegurado que reconsiderará su "posición actual" y dará "los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable" a su presencia en Muface si se consolidan los "avances" en las conversaciones que ha mantenido con el Gobierno en estos días, han anunciado a Efe fuentes de la aseguradora.

Adeslas es una de las tres aseguradoras que hasta ahora están ofreciendo cobertura a los funcionarios en virtud de un acuerdo con Muface.

López, convencido de una renovación

Este anuncio llega un día después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, asegurara en declaraciones a Onda Cero que estaba "casi convencido" de que habrá una renovación del concierto sanitario con Muface, incluso no descartaba que las aseguradoras que en un principio dijeron "no" a la nueva licitación aceptasen ahora las condiciones propuestas. "En este momento, la prioridad es renovar el concierto y lo que interesa es emitir seguridad, certeza, seriedad y trabajo", indicaba ayer Óscar López, que añadía que nadie podrá acusar a este gobierno de no haber hecho un esfuerzo sin precedentes.

El ministro también se pronunció sobre el debate de si debe seguir existiendo esta especial condición para los funcionarios: "Es la ley, en este momento no es el momento de cambiar la ley. Es un debate interesante, yo estoy dispuesto a tenerlo, pero en este momento la prioridad es renovar el concierto", concluía.

