¿Quieres ahorrar dinero? Puedes conseguirlo poniendo en orden tu nevera

Nos vamos con Esther, ama de casa, a hacer la compra al mercadillo de Móstoles. Nos cuenta que acude al mercadillo porque "se ahorra mucho" y se compra más barato que en el supermercado. De hecho, nos llevamos un carro lleno de frutas y verduras por 18,50 euros.

Pero tan importante como encontrar la oferta es no desperdiciar luego lo comprado. Muchas veces nos pasa, vamos a echar mano de un producto y está estropeado o caducado. Tener una nevera bien organizada nos ayudará a ahorrar dinero. Aquí van algunos trucos.

1. Envolver en pequeñas porciones

Es el primer consejo que nos da Esther. Hacer siempre pequeños paquetitos tanto con la verdura como con la carne o pescado y mejor utilizar el papel film que el de aluminio, para así ver lo que hay dentro. Además, a todo lo que congela le pone el nombre y la fecha para saber lo que caduca antes. A medida que los necesitemos los vamos sacando pero en pequeñas porciones, así no se estropea el resto.

2. Los fiambres y embutidos, en tupers

Con esto conseguiremos que duren más tiempo los fiambres y embutidos. Y mejor incluso si los envases que usamos son de cristal. Compensa invertir un poco de tiempo en ordenar la nevera: "se ahorra dinero y se ahorra espacio. No están las cosas como para tirar nada", asegura Esther.

3. La leche y los huevos, en la puerta de la nevera NO

Atención a este error muy común. Seguro que muchos hacen: colocar los huevos y la leche en la puerta del frigorífico. Pues mal hecho "porque en la puerta es donde más oscilaciones de temperatura hay", nos explica Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos. Recomienda mejor colocarlo en el estante de arriba: "los alimentos en los que puedan crecer microorganismos deben ir en las baldas de la nevera".

4. Aplicar el método FIFO

El método FIFO quiere decir 'First In First Out'. Esto significa que: "lo primero que entra es lo primero que sale y no se nos quedan olvidados en el fondo, evitando así que se pase su fecha de consumo". Beatriz Robles nos aconseja que también lo apliquemos en la despensa.