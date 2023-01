¿Quién está comprando casas ahora en España?

A día de hoy muy pocos apuestan por comprar una vivienda. Según el Consejo General del Notariado, en comparación al año pasado, la adquisición ha bajado un 8,2%. Y quien lo hace tiene un perfil muy concreto. Las inmobiliarias destacan cuatro tipos de clientes que, hoy en día, están comprando casas.

Las viviendas familiares son una necesidad para muchas parejas. Es el caso de Mónica, ha tenido que buscar una casa más grande: "somos 5 personas y es difícil, llevo 5 meses buscando", nos cuenta. Ha conseguido encontrar una que se adapta a sus necesidades por 230.000 euros en Barcelona. Tiene tres habitaciones, un baño y un balcón. Eso si, una de sus prioridades, y la de muchos, es que no haya que hacer reforma. "La he buscado para poder entrar directamente y no gastarme más dinero", admite.

Muchos potenciales compradores, también barajan alquilar. Una decisión, que para Ramón Balsells, propietario de Grupo Balsells, está clara: "la vivienda es una propiedad que acaba siendo tuya, por el alquiler a veces acabas pagando casi más que la cuota hipotecaria y no acaba siendo tuyo".

También están aquellos que van a adquirir su primera vivienda, o un perfil single que decide buscar una casa para el futuro. Carmen es una de ellas, tiene 26 años y ha comprado por 250.000 euros; "es una oportunidad que no podía dejar pasar, espero que en esta casa ya me quede para siempre". Para ello, como muchos, ha tenido que pedir una hipoteca. "La gente suele ir al banco a preguntar hasta donde puede llegar antes de comprar y a partir de ahí hacen sus cálculos", nos cuenta Miguel Ángel Cornejo, propietario de Cornejo Inmobiliaria.

Otro comprador en auge es el del extranjero. Turistas que vienen a España y deciden quedarse, como Elisa, "me gusta el tiempo, la gente y el tipo de vida". Desde pequeña visita Canarias y esta vez ha decidido que quiere una vivienda permanente. Lo notan sobre todo las inmobiliarias costeras, como la de Oliver Schmitz, "ha habido un aumento sustancial de extranjeros que buscan fincas y espacios abiertos para vivir", nos cuenta.

Un perfil que también destaca en la compraventa es el inversor. Personas que deciden comprar, reformar y después alquilar la propiedad o venderla a un precio mayor. Esperanza es una de las inversoras, ha comprado para crear una vivienda colaborativa en la que, además de ganar dinero, también podrá vivir. "Es una cohousing senior, he decidido invertir en mí y en mi futuro". Se ha gastado 150.000 euros y el objetivo es recuperar lo gastado y obtener beneficios.

Y para quienes tienen menos ingresos pero también les gustaría ser propietarios, pueden consultar las subastas que publica la Agencia Tributaria donde pueden encontrarse verdaderos chollos.