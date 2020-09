¿Qué piensan los pensionistas de los planes del Gobierno de incentivar el retraso de la edad de jubilación?

José Luis Escrivá , ministro de Seguridad Social, ha propuesto en el Congreso la jubilación "atractiva" ante el aumento progresivo de la jubilación anticipada.

Según Escrivá, en 2019 aumentaron las jubilaciones anticipadas, hasta el 16% y también hay una tendencia creciente entre los autónomos a cotizar lo mínimo ante sus "dudas sobre la viabilidad".

En una comparativa internacional, ha apuntado que la edad efectiva de jubilación en España es de 64,6 años y la legal de 65,8 años.

Por ello, propone, con incentivos económicos, demorar la jubilación, y reforzar fórmulas de compatibilidad con el trabajo que permitan la prolongación de las carreras profesionales.

Más pensión, ahorro para el sistema y el empresario

Según Escrivá, la jubilación demorada puede resultar atractiva a todas las partes, porque genera una pensión mayor, es un ahorro para el sistema y es un ahorro para el empresario por la reducción de cotizaciones.

La bonificación por la demora en la edad de jubilación actualmente es del 3,2%, ha precisado Escrivá, quien ha apuntado que sorprende el número de jubilaciones que se producen justo un mes antes de cumplir los 67 años, lo que les impide ser acreedores de un 2% adicional de pensión.

Por poner un ejemplo

Este podría ser un ejemplo: Una persona se jubila hoy con 24.009 euros de salario y 38 años cotizados. Si se jubila anticipadamente con 63 cobrará 1.547 euros, si se jubila con 65 años, cuando le toca, cobra 1.682 y si se jubila a los 67 cobraría 1.775 euros.

Esta iniciativa no convence a todos por igual. Andrés es médico, tiene 70 años y sigue ejerciendo: "Me gusta mi profesión, me encuentro perfectamente, no tengo ningún problema grave y es muy importante que las personas que tienen experiencia puedan seguir trabajando".

La opinión de los mayores

Opina lo mismo José Luis, que es odontólogo: "Me parece una idea muy acertada porque con nuestra edad, entre 70 y 80 años, se puede trabajar perfectamente".

Montse, sin embargo, lleva 46 años trabajando como profesora de Universidad. Le quedan 4 meses para jubilarse y está segura, "no alargaré". Tampoco se arrepiente Carmen, que trabajaba en una residencia, se prejubiló hace 2 años, ahora tiene 65.