Lo que opina la calle del bono joven para el alquiler: "Sigue siendo poco"

La emergencia social de la vivienda llega este martes al Consejo de Ministros en el que se quiere aprobar una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven. 200 millones para que las comunidades autónomas los repartan entre jóvenes con dificultades. Lo adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como respuesta a la multitudinaria manifestación del domingo contra los elevados precios de la vivienda.

Estamos ante uno de los serios problemas de nuestros días. Probablemente, ha abierto la crisis generacional y de clase más grave de los últimos años. Con esa medida, Sánchez pretende calmar el clamor popular ante un asunto cada vez más complicado y sin esperanza de mejorar.

Un joven señala a Antena 3 Noticias que "alquilar solo es imposible" y otro que "sólo un piso de estudiantes puede llegar a costar 500 o 600 de media , un piso para compartir". Sobre la ayuda del Ejecutivo, una mujer relata que si la dan le parece estupendamente bien. Y otra que "aun así con las ayudas sigue siendo poca ayuda para el precio que tienen los alquileres".

Otros no lo tienen tan claro. "Sigue siendo poco para el precio que tienen los alquileres", lamentaba una mujer. Muchos consideran que sólo con ayuda no se soluciona el problema. Una mujer insta a que se regule el precio del alquiler. Otra que hay que subir los salarios de los jóvenes. Y un joven reconoce que los alquileres son muy altos pero que el Gobierno no debe controlarlos.

Podrán recibir la ayuda los que tengan entre 18 y 45 años, tener y acreditar que los ingresos anuales son bajos y sólo se podrá percibir esa ayuda como máximo dos años.

Críticas de sindicatos y expertos

Varios expertos han expresado sus reservas sobre la efectividad de la medida. Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, advierte que este tipo de ayudas pueden terminar beneficiando más a los propietarios que a los inquilinos. "Este tipo de medidas acaban en gran medida entre un 30% y un 80% en manos del arrendador", afirma Galindo.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinos ha emitido un comunicado en el que acusó al Gobierno de estar del lado de los "rentistas". "El Gobierno ha escuchado a los rentistas. Este tipo de ayudas, sin bajar los alquileres y cuestionar la propiedad, se lo quedan los de siempre".

