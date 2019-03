¿Por qué se ha negado la aseguradora a cubrir los 16 millones de fianza de Blesa?

El ex presidente de Caja Madrid entiende que su antigua póliza debería cubrir los 16 millones de fianza que le piden y así lo ha reclamado. El juez se negó a solicitarlo directamente pero -según los expertos- esto no significa que Blesa no tenga derecho a que la aseguradora lo pague.

Francisco Aranda, de Consulting Europeo de Riesgos, aclara que "primero hay que ver si el tipo de reclamación en la que se está viendo envuelto Blesa está cubierto en esa póliza. Si estuviera cubierto, la aseguradora, en principio, podría anticipar una fianza".

Este tipo de seguros a directivos se conocen como 'D and O'... y entre otros supuestos suelen cubrir: la defensa, multas y sanciones, fianzas civiles, penales y avales e incluso la responsabilidad tributaria.

Esto sobre el papel, pero cuando se reclama el pago la compañía también analiza el comportamiento del cliente.

Tomás Rivera, de la Federación de Corredores de Seguros, nos dice que "si la aseguradora considera que hay dolo por parte del asegurado no indemnizará ni actuará en los gastos de defensa".

En el caso de Miguel Blesa parece que la aseguradora no está dispuesta a dar la póliza como aval al entender que se obró mal.

Este intento de cubrirse con el seguro de la entidad también lo usó en su momento Mario Conde y varios directivos de CAM.

Este tipo de polizas son frecuentes. El año pasado las grandes compañías pagaron 150 millones de euros para asegurar a sus directivos.