¿Por qué nadie quiere ser marinero? El relevo generacional preocupa al sector

Hay profesiones que ya no están de moda. Faltan carpinteros, albañiles, personal de hostelería… Hoy nos centramos en el sector del mar. ¿Por qué nadie quiere ser marinero? En dos décadas se han reducido en un 34% el número de buques pesqueros de A Coruña y el sector ve mermadas sus esperanzas de futuro.

Nos acercamos a la localidad coruñesa de Porto do Son. Allí, encontramos trabajando en el puerto a media docena de personas. "Hay que aprovechar que hoy hace buen día, por fin", dice uno de ellos. Son buena parte de la tripulación de quienes se dedican a capturar pulpo.

Hasta el próximo día 1 de julio arranca la veda del cefalópodo y no pueden trabajar, pero lejos de pensar en vacaciones, las labores continúan. "Tenemos que preparar las nasas para la temporada, hay que coserlas, limpiar todos los aparejos… Aquí no se descansa", dice Ismael.

Él y su compañero Fran, ambos treintañeros, se afanan en dejarlo todo listo y reparan en que pocas personas de su edad han optado por dedicarse a su empleo. "Yo no vi otra cosa más que el mar desde que nací, soy de aquí, por eso me dediqué a esto, pero admito que casi nadie quiere trabajar ya en esto", explica Fran.

Ellos son rara avis, falta gente joven para emplearse en el sector pesquero y quienes se apuntan "son extranjeros, a los que aquí no les compensa", ¿Por qué? "Es fácil", dicen.

Ambos se levantan a las 4:30 y cuando regresan a puerto, a media tarde, todavía queda recoger los aparejos, contabilizar las capturas y limpiarlo todo. "Cada vez podemos traer menos cantidades, son muchísimas horas de trabajo y el cuerpo, además, se resiente. Hay que estar en forma", dice Ismael. Además, los sueldos no acompañan.

Todo ello lo constata otro compañero, ya entrado en años y con toda una vida en el mar. "A eso hay que sumarle los temporales, este año no nos dieron un respiro. Pudimos salir a faenar 3 días, pasábamos otros 15 en casa, luego otros 3… Si no sales al mar no cobras", explica el experimentado marinero.

Pese a lo romántico de la profesión, "yo no lo cambio por nada", admiten todos ellos un problema en un sector que da de comer a millones de personas, pero que no merece la remuneración mensual actual teniendo en cuenta las inclemencias de la mar.

