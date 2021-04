Por qué es ilegal que se pregunte en una entrevista de trabajo si el candidato se vacunó contra el coronavirus

Las entrevistas de trabajo es uno de los procesos que las personas afrontan con más nervios. En esta situación de desventaja, en la que el candidato se siente a merced del entrevistado, son muchos ahora los que tienen dudas sobre si te pueden preguntar si estás vacunado de coronavirus o no. La respuesta en este sentido es muy clara: es ilegal que una empresa pregunte a un candidato si está vacunado de coronavirus puesto que es una pregunta personal que podría llevar a una discriminación y cuya respuesta no afecta a las habilidades laborales del entrevistado.

Por eso, esta pregunta sobre la vacuna contra el COVID-19 se trata de una violación de los derechos fundamentales, constituyendo una falta muy grave y denunciable.

¿Qué ocurre con el datos de estar vacunados en el CV?

Aunque no es necesario y es un dato personal que no afecta a las habilidades profesionales, son muchos los que empiezan a incluir en el curriculum vitae que están vacunados contra el coronavirus porque les parece que es un plus a la hora de ser elegidos.

Lo que es más, si entre un candidato vacunado contra el COVID-19 y otro que no eligen al vacunado por el simple hecho de estarlo se trata de una discriminación como otra cualquiera, como pudiera ser por raza, sexo o religión.

Diversidad de opiniones en la calle

A pesar de que las líneas legales son claras y, sobre la vacunación contra el coronavirus, que es un dato íntimo, ni el trabajador tiene la obligación de darlo ni la empresa lo tiene que preguntar, hay diversidad de opiniones. Están aquellos que defienden que la vacunación no es obligatoria y en este momento ni siquiera es accesible para todos.

Otros, sin embargo, señalan que a pesar de que no se debe se hace porque se valoran temas extraprofesionales.