¿Qué hacer si te bloquean la cuenta del banco?

Faltan horas. Hoy jueves, es el último día para acudir a tu banco e identificar con tu DNI tu cuenta bancaria, pero ¿qué pasará con ella si no lo haces?. Si no has presentado la documentación solicitada en el plazo establecido, el banco bloqueará tu cuenta y el dinero que tienes en ella se quedará totalmente congelado.

Si usted no ha recibido niguna carta u otra confirmación por parte de su entidad finaciera de que necesitan esa documentación, no tiene porque llevar el Documento Nacional de Identidad a su banco. Ya está digitalizado.

No podrás realizar actividades cotidianas como extraer dinero de los cajeros automáticos, pagar con tu tarjeta de crédito o los recibos que tengas domiciliados en ella. Es decir, no podrás realizar ninguna operación sea del ámbito que sea, ni siquiera contratar nuevos productos ni servicios financieros.

Si aun no has digitalizado tu DNI y te han bloqueado la cuenta (no todos los bancos congelarán las cuentas de manera inmediata), debes ir a tu banco con tu DNI para digitalizarlo. Se va a ser flexible con aquellas personas que no han podido entregar la documentación a tiempo, por lo que te recomendamos que te pongas en contacto con tu entidad para conocer como procederán con los bloqueos.

Algunos bancos han ampliado el plazo. Es el caso de BBVA, que hasta el 11 de mayo no procederá a bloquear cuentas "por segmentos" y de forma "gradual", según indicó la directora de España y Portugal de BBVA, Cristina Parias.

Si le bloquean su cuenta no se preocupe, no pierde su dinero. Simplemente deberá ir lo antes posible a su banco a entregar su DNI para solucionar el problema. Aun con su cuenta bloqueada podrá ingresar dinero, lo que no podrá hacer en ningún caso será pagar o sacar dinero con ella.

Esta exigencia surge para cumplir la ley de 28 de abril de 2010 de Protección de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.