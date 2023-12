El puente de diciembre bate récords pese a la subida de precios: gastamos un 36% más que en 2022

Madrid se proclama como uno de los destino preferidos para el puente de diciembre. Esta semana se ha vivido en la capital un completo caos y andar por las calles más céntricas se convertía en todo un reto. Así lo han vivido la gran mayoría: "Como sardinas enlatadas".

La hostelería prevé facturar un 8% más que el año pasado

Los hosteleros apuntan a que ha predominado sobre todo el turismo nacional y muchos menos el turista internacional. Cifras récord las que se han batido durante los días 6, 7 y 8 de diciembre, superando a las del 2019. "Tenemos una ocupación del 100% estos 3 días", nos cuenta la recepcionista del Hotel Preciados. La hostelería prevé facturar un 8% más que el año pasado, alcanzando un total de 70 millones. "Aquí no se para, no hay momento para descanso", añade un restaurante cercano a la Plaza Mayor. Incluso, los consumidores lo confirman: "Conseguir mesa es complicado, si no tienes reserva".

Un puente de diciembre con más facturación a pesar de los precios al alza.

Hay filas de gente para prácticamente cualquier actividad. Entre los planes más populares está pasear mientras se disfruta de la iluminación, visitar museos, recorrer los mercados navideños, y degustar un buen chocolate con churros. Todo pese a las subida de precios: "El chocolate de origen ha subido, también el precio del azúcar, y por lo tanto, hemos tenido que subir los precios", afirma el responsable de San Ginés, pero añade que "la gente sigue respondiendo igual, se hacen unas colas enormes".

La inflación se nota especialmente en el alojamiento. Su incremento ha sido del 28% a diferencia del año pasado, es decir, cuesta 37 euros más por noche que en 2022. En Madrid, de las ciudades más caras, el precio medio es de 240 euros la noche. Incluso hay turistas que han comparada las mejores opciones, apuntan que alquilar un apartamento es más económico. Otros, gracias al Black Friday, se aprovecharon y consiguieron dos noches por 500 euros dos personas. En cambio, a la gran mayoría esta escapada le ha resultado mucho más cara. Todos indican los altos precios a diferencia de otros años. Un puente de diciembre con más facturación a pesar de los precios al alza.