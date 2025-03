Por primera vez el número de solteros que compran casa solos supera al de parejas, ¿cómo se lo pueden permitir?

Suben y suben y siguen subiendo y no paran de subir. El precio de la vivienda en España encadena varios meses en una tendencia alcista de vértigo. En el último cuatrimestre de 2024 alcanzó un nuevo máximo histórico, hasta un 12,5% por encima de los niveles máximos de 2007.

Los datos de la Estadística Registral Inmobiliaria elaborada por el Colegio de Registradores indican que el precio medio fue de 2.164 euros por metro cuadrado.

Aumenta el número de compraventas, también el precio, y en medio de tanta subida lo único que parece bajar es el tiempo en el que un inmueble se vende. El XL Informe sobre el Mercado de la Vivienda del Grupo Tecnocasa y la Universitat Pompeu Fabra asegura que en 2024 una operación se cerraba de media en 73 días, pero por ejemplo, si hablamos de ciudades como Madrid, este lapso de tiempo baja a 60 mientras que en Bilbao y Barcelona la media es de 61 y 68 días, respectivamente.

Con estos datos no resulta disparatado el diagnóstico de que hay una fiebre inmobiliaria. La demanda crece, la oferta se ha reducido y los precios se han disparado. El mercado inmobiliario es una olla en ebullición en la que sorprende otro de los datos que se extraen de dicho informe y es que, aunque los precios son inalcanzables para muchos, lo cierto es que buena parte de estas operaciones las lleva a cabo una única persona.

Desde la Newsletter de Antena 3 hemos hablado con Lázaro Cubero, director de análisis del Grupo Tecnocasa: "Nosotros estamos detectando que alrededor del 55% de las ventas son realizadas por una persona y, de estas compraventas, que son de una sola persona, además en el 76% de los casos son solteros".

Cierto es que nuestro país lleva años ganando terreno en los hogares unipersonales. Según el informe 'La soledad en España', del Observatorio Demográfico CEU-CEFAS, el número de personas que viven solas se ha multiplicado por 8 en los últimos 50 años. Con datos del INE, el número de hogares unipersonales ha aumentado a 5,4 millones, con una población total de 48,79 millones de habitantes que viven en 19,3 millones de hogares.

De estas personas, muy pocas son menores de 25 años. De los 30 a los 59 años hay máshogares unipersonales de hombres que de mujeres, pero, a partir de los 60 años, y de forma creciente con la edad, el porcentaje de mujeres que viven solas se dispara, llegando casi al 30% entre las españolas que tienen 65 años o más.

Entre los hombres que viven solos, la soltería es la situación más frecuente, seguida del divorcio; mientras que la viudedad seguida de la soltería son las dos principales situaciones entre las mujeres. Este incremento de hogares unipersonales refleja para Lázaro Cubero "una tendencia que va a continuar en el futuro por diferentes signos que así lo indican".

Los solteros que compran casa tienen un perfil muy determinado, según su informe. El 42,34% de los compradores de casa en el segundo trimestre de 2024 fueron personas solteras, frente al 41,66% que estaban casadas y el 7,47% separados o divorciados. "Suelen ser personas que compran con hipoteca, que tienen estudios universitarios, que tienen un nivel de ingresos relativamente altos", explica Cubero. Además, la mayoría tiene una edad comprendida entre los 35 y 44 años.

Y el tipo de vivienda que adquieren no es diferente a la que buscan las parejas. "Aunque la tendencia es que cada vez haya más viviendas u hogares unipersonales, suele ser una vivienda de 3 habitaciones, en una ciudad. Suelen ser pisos, normalmente son barrios periféricos. La vivienda no suele diferir mucho de la que compra una pareja". La inmobiliaria destaca además otra conclusión que pasa por el descenso de compras realizadas para inversión. El 69% de los compradores lo hicieron como primera residencia.

A nadie se le escapa que el esfuerzo para hacer frente a una hipoteca es mayor para uno solo que para dos. De media se suele destinar el 30% del salario a la hipoteca, una hipoteca que también es más difícil conseguir. Entonces, ¿por qué no alquilan? "Lo que está pasando es que el alquiler realmente no es una opción. No tanto por el precio, porque sube el precio de la vivienda de compra, pero también sube el precio de la vivienda de alquiler, incluso más, pero el problema es la falta de oferta de alquiler. Esta falta de oferta hace que, aunque la persona tenga muy claro que quiere alquilar, es muy difícil encontrar una vivienda de alquiler en el mercado actualmente", dice Cubero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com