Polvorones, mazapán y … la Navidad no suena a villancico para quienes sufren soledad no deseada

"La soledad es muy hermosa, cuando se tiene alguien a quien decírselo". Nadie como Bécquer para dar romanticismo a los sentimientos. Y es que si esa soledad no se comparte, de su belleza, solo el silencio es testigo. En España 7 de cada 10 personas han sufrido soledad no deseada en algún momento de su vida.

El pasado mes de junio Fundación AXA y Fundación ONCE publicaron el 'Barómetro de la Soledad no Deseada en España 2024', un informe en el que se concluye que la soledad crónica, en nuestro país, es un problema persistente. Desde entonces han seguido recabando datos y lo están haciendo de tú a tú con cada comunidad autónoma. Josep Alfonso Caro, Director General de la Fundación AXA nos explica las conclusiones que están sacando de su trabajo.

Y si uno se siente solo en cualquier momento, en estas fechas navideñas, incluso en medio de la muchedumbre la soledad parece más intensa. El marketing ha convertido lo que tradicionalmente eran días en familia en una competición por todo. ¿Quién comienza antes a adornar la casa? ¿Quién piensa las travesuras más ingeniosas para el elfo? ¿Quién busca el mejor plan para entregar su carta a Papá Noel? ¿Quién prepara la cena más deliciosa? Todo, todo, todo compite y por supuesto, todo, todo, todo se muestra en las redes sociales.

En Navidad el sentimiento de soledad se incrementa entre quienes la sufren. Y aquí entran en juego las expectativas y es que según lo que nosotros tenemos asociado al concepto de "feliz Navidad" las sensaciones positivas o negativas aparecerán en función de las cenas y reuniones con más o menos gente. "Según los datos del barómetro, las Navidades son unas fechas donde se suele incrementar más ese sentimiento de soledad no deseada para muchas personas. En aquellas personas que ya sufren de soledad, se calcula que durante las Navidades se sienten un 38% más solas, pero también es verdad que en estas fechas, en algunos que se sienten solos se reduce ese sentimiento de soledad en un 25% por la oportunidad, probablemente, de vivir más en familia. En aquellos que no sufren soledad las Navidades hacen que casi un 9% tengan, temporalmente, ese sentimiento de soledad" explica Josep Alfonso Caro.

Pero, en un mundo hiperconectado y en una sociedad que todo lo muestra, ¿qué es la soledad no deseada? En el barómetro de Fundación AXA y ONCE se define como "la experiencia personal negativa en la que un individuo tiene la necesidad de comunicarse con otros y percibe carencias en sus relaciones sociales, bien sea porque tiene menos relación de la que le gustaría o porque las relaciones que tiene no le ofrecen el apoyo emocional que desea".

Y quiénes son los que más solos se sienten. Es fácil imaginar que son las personas mayores, sin embargo, aquí habría que hacer un paréntesis. El informe del que hablamos representa en forma de U la sensación de soledad no deseada en nuestra sociedad. Este sentimiento está especialmente extendido entre la juventud y entre las mujeres, el 21,8% de las mujeres se sienten solas frente al 18,0% de los hombres. En la edad adulta parece que los datos remontan para volver a incrementarse entre las personas mayores. Caro apunta a que "este gráfico en forma de U lo que intenta explicar es que donde más extendida está, en contra de lo que podríamos pensar, es entre las personas jóvenes que forman parte de ese principio de U. Hay una prevalencia por encima del resto de hasta 14 puntos, y va decreciendo con la edad, el valor mínimo, la base de la U, sería entre 55-70/74 años y vuelve a aumentar a partir de los 74 que sería la fase final de la U. Y esas diferencias vienen por múltiples factores que van impactando en esa prevalencia de la soledad no deseada".

Anna Frank escribió que una persona podía "sentirse sola, aun cuando mucha gente la quiera". Una de las grandes barreras con las que choca de forma contradictoria la soledad es con el mundo de las pantallas. La tecnología tiene la posibilidad de acercarnos a todos pero también la capacidad de levantar muros invisibles. Los jóvenes en zonas rurales enfrentan mayores barreras sociales, como la falta de interacción presencial y opciones limitadas para construir redes de apoyo. Sin embargo, en áreas urbanas, las personas mayores son quienes enfrentan la mayor prevalencia de soledad. En cifras el barómetro estima que el 37% de los jóvenes en zona rural sufre soledad no deseada. "Afecta, según los datos del observatorio, de forma muy significativa. La soledad no deseada es aproximadamente el doble entre quienes se comunican con sus amistades de forma digital si lo comparas con aquellos que fundamentalmente se comunican de forma presencial, el doble. Casi el 39% de las personas que sufren soledad que están en esa prevalencia de soledad no deseada se están relacionando con sus amistades fundamentalmente online. Pero también es importante señalar dos puntos desde el tema de las relaciones digitales. En algunos casos concretos no es ni blanco ni negro. En algunos casos concretos la comunicación digital no es que sea una opción, es que en algunos casos es la única opción, y en ese caso Internet lo que ha permitido es eliminar barreras, está facilitando esa comunicación. Esa sería la parte positiva. Otro dato curioso, es que de forma generalizada a nivel social se entiende que internet y las redes sociales ha generado una sociedad cada vez más aislada, pero cuando lo preguntamos a nivel particular personal individual no existe esa percepción. Ese análisis sobre la soledad o no por el uso de las redes sociales varía mucho si lo vemos en el conjunto de las redes sociales o si lo analizamos a nosotros mismos", dice Caro.

El 50,2% de las personas que sufren soledad no deseada ha sufrido también acoso, sea escolar, laboral o de pareja. Y es que ha múltiples factores que influyen, también la situación económica, la situación de empleo o no, la capacidad de movilidad que está muy relacionada con la edad, discapacidad, enfermedad tanto física como mental. Hay muchos factores que impactan de forma muy diferenciada entre jóvenes y personas mayores.

Dicho todo esto no es necesario explicar por qué se pide que las administraciones públicas tomen como prioritario el tema de la soledad no deseada y es que solo así se salvarán vidas. Cerca de la mitad de la población, el 43%, que sufre soledad ha tenido pensamientos suicidas o autolesivos. "Este porcentaje, que es una cifra tremenda, apunta un poco la magnitud del problema. Las personas que sufren soledad un 43% han tenido pensamientos suicidas o autolesivos. Esto pone de relieve la importancia de las políticas, para reducir todo lo relacionado con la soledad no deseada porque al final estamos hablando de la primera causa de muerte violenta en España, y esto, podría salvar vidas" señala el director de la Fundación AXA.

Y son precisamente estas cifras las que han de hacernos caer en la cuenta de que según el estudio, "se calcula que el 50% de la población, o se ha sentido en algún momento solo o se sentirá" por lo que mañana puede ser tarde.

