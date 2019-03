El Presidente de Seat asegura que no hay riesgo para las inversiones en España

El presidente de Seat, Jürgen Stackmann, ha asegurado este jueves que la inversión de 3.300 millones de euros prevista para los próximos cinco años en la automovilística española no está en riesgo después de que haya salido a la luz el escándalo sobre las emisiones en el Grupo Volkswagen.

"Tenemos un plan claro, un plan fuerte de marca, y se mantendrá sólido. No hay necesidad ni de pensar en algo como esto", ha manifestado Stackmann en una entrevista en la que ha insistido en que no hay motivo para que los clientes estén preocupados, ya que los coches de Seat potencialmente afectados no suponen ningún riesgo para la circulación.

"Puedo confirmar que todos los coches potencialmente involucrados son absolutamente seguros para la circulación", ha subrayado Stackmann.

Ha explicado que Seat ha ensamblado "algunos" coches con los motores diésel de Volkswagen equipados con un sistema para manipular las emisiones de gases durante los controles de certificación, pero que aún no ha determinado cuántos modelos de la automovilística de Martorell podrían estar involucrados.

Ha recordado que el consorcio alemán está llevando a cabo una investigación, y que, hasta que esté completada, no se podrán saber los detalles ni si ha habido desviaciones de la regulación europea de emisiones.

"Sólo cuando esta investigación esté completamente acabada y sepamos de qué estamos hablando realmente, estaremos en condiciones de informar a nuestros clientes y al público sobre el número y los detalles de los coches afectados", ha afirmado.

También ha asegurado que Seat se está tomando "muy en serio" este tema, ya que los clientes son el eje de gravedad de la compañía.

Ha explicado que, si una vez acabada la investigación, se hiciera una campaña de llamada a revisión de los coches, los clientes serán informados directamente y no les supondrá ningún coste adicional.

Provisiones de Seat

Al ser preguntado sobre si este caso obligará también a Seat a hacer provisiones en su cuenta de resultados, Stackmann ha respondido que la compañía nunca hace públicas sus previsiones.

Ha sostenido que el objetivo de Seat es convertirse en una marca sostenible y alcanzar los beneficios lo antes posible, y ha añadido que "este objetivo no ha cambiado".

Contacto con José Manuel Soria

Stackmann ha afirmado que está en contacto permanente con el Gobierno español, y que este jueves ha mantenido varias conversaciones con el ministro de Industria, José Manuel Soria.

También ha señalado que la dirección está informando continuamente al comité de empresa: "Tenemos comunicación permanente con los accionistas y obviamente con nuestros empleados y sindicatos. Están informados tanto como nuestros clientes".