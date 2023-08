Los pluriempleados marcan un nuevo récord: ya hay más de 500.000 personas en España con más de un empleo

El volumen de pluriempleados es el más alto desde que se tienen registros y ya supera el medio millón: en junio la cifra de personas con dos empleos ha alcanzado las 588.300 personas. Esto supone un 7,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Los datos de la plataforma InfoJobs resaltan que uno de cada seis españoles tiene dos o más trabajos. Al menos el 40% de estos lo hace por necesidad y el 32% por conseguir ingresos extras.

El perfil de los pluriempleados

Entre las personas que tienen dos empleos o más, encontramos en su mayoría a jóvenes, ya que un 32% de estos tiene entre 16 y 24 años y un 22% entre 25 y 34. La mayoría asegura que el principal motivo por el que tiene que ejercer en más de un lugar es por cuestiones económicas, pues con un sueldo no les llega para poder vivir.

Me gustaría tener más tiempo libre

Ainara tiene su propio negocio de comida saludable, pero tiene echar horas en una inmobiliaria, algo que no le deja tener mucho tiempo libre. Como ella, Henar, por el día trabaja a jornada completa en el supermercado y por las noches en un pub: "La vida es muy cara, tengo el alquiler, una hija pequeña y no me toca otra que trabajar en dos sitios".

Laura trabaja en el sector audiovisual y asegura que es muy estacional, hay meses que cobra, pero otro no consigue tener ingresos, por ello también tiene dos empleos: "Vas jugando un poco al Tetris con lo que te va saliendo". Y como ellas, hay casi 600 mil personas en España.