Piden 165.000 euros por un habitáculo de 10 metros cuadrados sin ventilación en el centro de Madrid

Desde la puerta que da acceso a lo que han llamado estudio, se ve todo el habitáculo. Al lado derecho la cama, de matrimonio. A sus pies una percha que hace de armario. Al otro lado, y pegado al colchón, el baño al que se accede subiendo dos escalones.

Tiene vistas panorámicas al resto del estudio porque ni siquiera tiene paredes que lo separen. Un cristal translúcido es lo único que da un poco de privacidad. Te puedes duchar con vistas a lo que dicen que es una cocina, pero en realidad es un fregadero con un pequeño frigorífico y un microondas. Tiene 10 metros cuadrados, se ubica en el centro de Madrid y está a la venta por 165.000 euros. "Es vergonzoso, no sé como alguien puede plantearse vivir ahí", nos cuenta David, un joven murciano que vive en la capital por trabajo.

Jóvenes sin opciones

Su opinión es la de muchos jóvenes cansados de encontrarse anuncios de este tipo en internet cuando tienen que buscar piso. Con la situación actual no pueden permitirse soñar con tener un piso en propiedad, pero lo que se encuentran para vivir de alquiler tampoco es muy esperanzador.

Por 3.005 euros al mes se puede alquilar una vivienda en la calle Fuencarral de Madrid en la que se puede cocinar desde la cama. Apenas unos centímetros separan el colchón de la vitrocerámica. En la misma ciudad encontramos por 700 euros al mes un ático que "que redefine el confort urbano", dice el propio anuncio.

Es un estudio "meticulosamente diseñado, equipado con aire acondicionado, cocina americana y un baño con plato de ducha. Su altillo ofrece versatilidad, funcionando como habitación adicional o un acogedor salón", añaden. La realidad es que tienes que subir unas escaleras casi escalando para llegar al colchón ubicado en el altillo y los platos se pueden fregar en el lavabo del baño porque no hay distancia entre cocina y baño. "Es lo típico muy pequeño y caro", denuncian.

Sin ventanas o con ventanas falsas

Es otro clásico de algunos pisos que se encuentran actualmente en el mercado para alquilar o comprar. O no tienen ventanas o las tienen pero son falsas y no dan a ninguna parte. "He llegado a vivir en un sótano en la que no me entró un solo rayo de luz en todo el tiempo que estuve allí", nos cuenta María.

