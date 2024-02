Partha Dasgupta, premio Fronteras del Conocimiento por sentar las bases de la economía medioambiental

El economista indio-británico Partha Sarathi Dasgupta ha obtenido el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, en su XVI edición, por sentar las bases de la economía medioambiental, al realizar trabajos pioneros "en la interacción entre la vida económica y el entorno natural, incluida la biodiversidad". Las investigaciones de Dasgupta, que comenzaron en la década de los setenta del siglo pasado, han formado "una base para analizar cómo las sociedades que tienen una cantidad fija de recursos no renovables deben repartir esos recursos a lo largo del tiempo e invertir en tecnologías alternativas" para facilitar la su conservación.

Según explicó el jurado, Dasgupta sentó las bases "para definir y medir el desarrollo sostenible", recogiendo como una variable determinante "el valor social de la naturaleza. A diferencia de las medidas de bienestar basadas en los flujos como el producto interior bruto, Dasgupta propuso medir el desarrollo sostenible como el cambio en el valor contable de la riqueza total", incluyendo en ese indicador el capital natural.

Para Lucrezia Reichlin, catedrática de Economía en la London Business School y miembro del jurado, la clave del trabajo de Dasgupta reside en dos cuestiones. La primera es que lo importante para medir correctamente el desarrollo sostenible es la riqueza a lo largo del tiempo, y no en un momento puntual como muestran los indicadores de flujos como el PIB; y la segunda, que esa medición de la riqueza debe incorporar el valor de los recursos naturales, pero no medidos por precios de mercado, ya que éstos tienen externalidades que los infravaloran, sino a través del valor social del capital natural.

Estudios fundamentales para la actualidad

Las investigaciones de Dasgupta y sus propuestas para medir el bienestar económico son fundamentales en la actualidad, según Eric Maskin, presidente del jurado y Premio Nobel de Economía.

«Es el economista de nuestro tiempo que más ha subrayado la importante interacción entre la vida económica y el entorno natural. En sus trabajos enfatiza que toda actividad económica tiene implicaciones para nuestro medio ambiente, casi siempre negativas, y que esas implicaciones deben tenerse en cuenta para formular y llevar a cabo una política económica que realmente tenga sentido no sólo para las personas del mundo actual, sino también para las generaciones futuras».

Hijo del también célebre economista Amiya Kumar Dasgupta, Sir Partha Dasgupta nació en 1942 en la India. En 2022 fue nombrado Campeón de la Tierra por Naciones Unidas, siendo el primer economista en recibir esta distinción.

En 2023 fue nombrado Caballero de la Gran Cruz del Imperio Británico por "sus servicios a la economía y al medio ambiente". En sus primeras investigaciones en la década de los setenta, Partha Dasgupta se preguntaba: ¿Se pueden sustituir los recursos agotables, limitados, por otros bienes? En su artículo junto a Geoffrey Heal de 1974 ‘The Optimal Depletion of Exhaustible Resources’, publicado en Review of Economic Studies, llegaron a la conclusión de que esa sustitución no era posible y que una economía debería conservar y repartir los recursos naturales a lo largo del tiempo, ya que el capital generado por la explotación de los bienes naturales no podía reponer el stock ni siquiera en términos contables, mucho menos en términos materiales.

Dasgupta considera que la economía se ha dejado influir demasiado por la idea de que se puede resolver la escasez sustituyendo un bien por otro: “Y en la producción industrial, por supuesto, esta idea de la sustituibilidad ha sido un gran éxito. Pensemos en todos los materiales que se producen en los departamentos de ingeniería y ciencia de materiales. Pero esto tiene sus límites cuando alteras los procesos. Pensemos en el caso del cuerpo humano: el proceso del metabolismo te mantiene en un estado saludable, por lo que es absurdo pensar que puedes sustituir un proceso por otro. Sería como decir: quiero tener menos capacidad digestiva y más capacidad para correr, o algo así. Sería una estupidez, porque estas dos cosas van juntas”.

El problema al que actualmente nos enfrentamos es que algunos de esos procesos de la naturaleza están amenazados por el cambio climático o la reducción de la biodiversidad derivados de la acción humana.

Dasgupta afirma que "la contribución que considero más importante es reconocer que la economía humana no es algo separado de la naturaleza, sino que forma parte de ella, está completamente integrada en la naturaleza. Y esta distinción entre ser algo externo a la naturaleza y estar entretejido en ella es absolutamente fundamental”. Desde esta óptica, ha reescrito y reconstruido la macroeconomía, la economía del desarrollo y la economía de la pobreza.

En esta edición se recibieron 59 nominaciones para esta categoría. Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento están dotados con 400.000 euros en cada una de sus ocho categorías. Su objetivo es celebrar y promover el valor del conocimiento como un bien público sin fronteras, que beneficia a toda la humanidad porque es la mejor herramienta de la que disponemos para afrontar los grandes desafíos globales de nuestro tiempo y ampliar la visión del mundo de cada individuo.

