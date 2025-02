Palma aprueba una ordenanza que prohíbe vivir en caravanas con multas de hasta 1.500 euros

El ayuntamiento de Palma de Mallorca prohíbe vivir en una caravana. Ha aprobado una ordenanza en la que se castiga a los infractores con una multa de 1.500 euros, aunque todavía es posible presentar alegaciones.

Miguel vive en una autocaravana. Es pensionista, cobra unos 1.100 euros y con esa nómina asegura que "son tres personas y no podemos pagar un piso". ¿De qué comemos?, eso dice. Asegura que estuvieron mirando un piso para alquilar pero que era "imposible". "Alquilar una habitación nos costaría entre 500 y 700 euros, como mínimo". Mucho dinero y mucha incomodidad porque tendría que vivir los tres en un espacio más reducido aún. No se lo pensó dos veces y compró con los ahorros una autocaravana.

Talía vive también en una autocaravana. Paga un alquiler de 500 euros, "mucho más barato que un piso", dice. Trabaja en hostelería. "Imposible pagar mil euros de alquiler cuando cobro 1.200. Cómo pago todo: el agua, la luz, todos los servicios básicos", se pregunta.

Palma, una de las ciudades más caras

Palma es una las ciudades más caras de España para comprar y para alquilar una vivienda. El metro cuadrado ronda de media casi 4.500 euros, pero el alquiler ronda más de 17 euros, una subida en un año de casi un diez por ciento.

Meri asegura que no podían pagar ese "dineral", y por eso se vino con su marido a una autocaravana. Él no ha encontrando trabajo y ella trabaja algunas horas limpiando una casa, y poco más. "Son muy caros los alquileres, pero si encima no tienes ni papeles, ni contratos, nadie te alquila", dice.

Caravanas para vivir

En Palma de Mallorca, hay muchos lugares donde han aparcado cientos de caravanas para vivir, son pequeñas aldeas móviles.

Angélica sí alquiló, una habitación por 600 euros, vivía con su marido y sus dos hijos, demasiado pequeño. Por cien euros menos decidieron alquilar una autocaravana. "Fue un gran alivio estar aquí", afirma, porque "los niños tienen más espacio para jugar".

El ayuntamiento de Palma ha aprobado una ordenanza que prohíbe vivir en estos vehículos. Quien incumpla se enfrenta a multas de entre 750 y 1500 euros. Muchos de estos caravanistas afirman que no tienen a donde ir, se quedarían en la calle, sin un techo donde vivir.

En este sentido, la Asociación de Hipotecados afirma que "no se contempla ninguna alternativa habitacional para estas personas".

También el presidente Nacional de Autocaravanas critica la medida. "La situación tiene que ser regulada dado que el municipio no cuenta con un solo punto que permita el estacionamiento en condiciones como sí hay en otras ciudades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.