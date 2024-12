Óscar Puente reconoce que la web de Renfe no funciona bien: "Un 4,8 me parece hasta generoso"

Al ministro de Transportes la mala nota de la web de Renfe en un estudio europeo le parece "hasta generosa". "¿Qué puntuación nuestra operadora pública Renfe". Obtiene un 4,8 en experiencia de compra o reserva. La famosa web de Renfe que estamos cambiando. Fíjense que a mi este 4,8 siendo ministro me parece hasta generoso", aseguró ayer Óscar Puente de forma irónica en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Pero no es la única, hacer gestiones en Internet es una odisea en muchos casos.

El reto de hacer gestiones en Internet

Retamos a esta chica a pedir la ayuda del alquiler joven. El objetivo es que llegue a la solicitud dentro de la página web. "Pues no sé..." Pasa el tiempo y nada. "Encontrar el botón ese yo no lo habría visto", dice otra joven. Páginas que son un lío, un laberinto, mal diseñadas, "En lugar de hacer un camino recto, vas serpenteando y te vuelves loco", cuenta una señora. "Yo estoy intentando cambiar la dirección de la pensión de jubilación y todavía no hay manera", dice otra enfadada. Son poco intuitivas y con un lenguaje tan complicado que al final, muchos se rinden.

El 93% de las páginas web abusan de tecnicismos

Vamos con otra de las peor valoradas, la web de la Seguridad Social. Por no hablar del lenguaje. "Que requieran la intervención de un guardador de hecho, o en su caso, de un curador/ defensor judicial", lee una mujer del documento para solicitar la pensión. "No he entendido absolutamente nada". Algo simple, renovar el DNI "infumable de entender, como que no está bien organizado. Todo súper pequeño. Quieres buscar el DNI, es que tardas 7000 años". Esta es la página de la DGT "suelo llamar porque es que si no...", "a mi abuela esto no, no lo entiende", confiesan dos estudiantes.

Los datos lo confirman. Ana Pina, de Comunicación Clara - Prodigioso Volcán, nos cuenta que "un 93% de las páginas que hemos analizado abusan de tecnicismos". También encontramos numerosos problemas al cambiar un billete de Renfe. "Es una movida, no me deja. La web va bastante mal" y para colmo, que encima se cuelguen con demasiada frecuencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com