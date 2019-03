Oriol asegura que suprimir el SMI a jóvenes sin formación "les sacaría del limbo"

De Oriol, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha manifestado que la preocupación del Círculo es cómo conseguir que cinco millones de personas, entre ellos "alrededor de un millón de chicos que no terminaron ni la ESO", encuentren un puesto de trabajo. "Dar entrada a los jóvenes al mercado laboral con salarios mínimos más cotización, que al final es un coste para la empresa de unos 1.000 euros, no ha funcionado", ha argumentado la presidenta del Círculo, que ha añadido que cuando Alemania se encontró con un problema similar lo que hizo fue eliminar el salario mínimo para los jóvenes sin formación. "Tendríamos que copiar los modelos que funcionan.

El nuestro claramente no funciona porque no hay ningún país en la OCDE que tenga un 26% de paro. La fórmula que ha demostrado tener éxito es que las personas sin formación entren en formación dual, ahí no se te puede pagar un salario completo porque estás formándote, y eliminar el salario mínimo para los no cualificados o no hayan tenido experiencia laboral", ha alegado De Oriol. La presidenta del Círculo de Empresarios ha añadido que esto "sacaría del limbo" a estos jóvenes y les metería en el mercado laboral.

"Empiezan con poco, pero tienen perspectiva. Y eso es más que nada", ha subrayado. Mónica de Oriol ha insistido en que se trata de "romper el círculo vicioso" en el que se encuentran estos jóvenes 'ni-nis', que al no trabajar ni estudiar "se quedan en el limbo". "Hay que forzar por la vía de la regulación y de la motivación a las empresas a absorber esa mano de obra con un compromiso de formación a cambio de un coste muy reducido. Es entrar, romper una situación estancada", ha precisado. La presidenta del Círculo de Empresarios ha abundado en que lo que propone su organización es reciclar ese millón de chicos "que no tienen ni la ESO", auque sea cobrando un salario inferior al SMI. "Lo que no podemos aceptar es que ésta sea una generación perdida. Esta es una propuesta que en otros países ha funcionado", ha concluido.