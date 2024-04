¡Ojo! Las estafas pueden desgravar: así puedes detallarlo en la declaración de la renta 2023

La campaña de la declaración de la renta 23-24 arrancó a principios de abril. Se puede presentar el ejercicio por internet a través de la página web oficial de la Agencia Tributaria. En un principio, se estima que alrededor de 23 millones de contribuyentes presenten la declaración en el plazo desde el 3 de abril al 1 de julio. Existen muchos conceptos que se pueden desgravar y quizás los contribuyentes no sepan que las estafas también.

Los timos y estafas están a la orden del día. Los ciberdelincuentes intentan engañar a los usuarios por todas las vías, desde una suplantación de identidad por correo hasta estafas telefónicas, pasando por una petición de bizum. Muchos han caído en la trampa de ese enlace fraudulento que roba los datos bancarios. Cada vez más personas han caído en una estafa.

En la declaración de la renta 2024 se puede indicar en la casilla 305 el haber sido víctima de una estafa. El dinero que el contribuyente ha perdido se considera una pérdida patrimonial. Sin embargo, existe un límite: el 25%, es decir, una cuarta parte de lo que ingresamos. Ese porcentaje es el máximo que la Agencia Tributaria puede compensar.

A modo de ejemplo, en caso de ganar 20.000 euros al año, si perdemos 10.000 euros por una estafa, en la declaración de la renta de este curso se puede desgravar hasta 5.000 euros. El resto irá en la campaña del año que viene. Es esencial demostrar haber sido víctima de un timo o estafa. ¿Cómo? Habrá que presentar la denuncia que se interpuso en comisaría y una resolución judicial.

El periodo para la devolución de la Renta

Hacienda comienza a mandar los pagos nada más empezar la campaña y, por tanto, los contribuyentes a los que les salga 'a devolver' deberían recibir su dinero en los próximos días. Sin embargo, la Agencia Tributaria cuenta con un plazo de seis meses máximo para pagar la cantidad que se debe devolver a los contribuyentes. Este plazo comienza cuando se acaba el tiempo estimado para hacer la declaración de la Renta. Este año ese tiempo es desde el 3 de abril hasta el 1 de julio.

¿Qué pasa si se presenta la declaración fuera de plazo? En este caso, el periodo de esos seis meses también se aplica. Un ejemplo: si se hace el 10 de julio, Hacienda tendrá margen para pagar al contribuyente hasta el 10 de enero.

Además, el ingreso también puede variar según la cuantía a ingresar. Esto supone que si la Agencia Tributaria tiene que devolver más de 3.000 euros, el plazo en el que lo devolverán será mayor que si tienen que devolver una cuantía más pequeña.

En caso de que Hacienda tarde más de lo que debería, la administración está obligada a incluir unos intereses por la demora. Esto es una compensación al contribuyente de un 3,75%, solo en el caso de que el retraso sea por culpa de la Agencia y no porque el declarante no haya cumplimentado correctamente los datos o no tenga la documentación exigida.

Fechas clave

Para que no tengas que enfrentarte a retrasos y reclamaciones, es importante que sepas cuáles son las fechas clave de este ejercicio de Renta de 2023:

- Este 3 de abril se abrió el plazo hasta el 1 de julio

- El 29 de abril se abre el plazo para solicitar la cita previa en caso de consulta con atención telefónica.

- El 29 de mayo se abre el plazo para solicitar la cita previa en el caso de atención personal.

- El 7 de mayo se puede presentar la declaración de la Renta 2023 mediante atención telefónica.

- El 3 de junio se puede presentar presencialmente.

