El nuevo gobierno socialista de Marbella hace temer a los vecinos por el crecimiento de la ciudad

Los vecinos marbellíes están preocupados por las políticas que adoptara el nuevo gobierno socialista. Los empresarios hablan de auténtico miedo y de proyectos inviables. Antes de las elecciones, se anunciaron para Marbella proyectos de lujo como el 'Marbella Aqua Park' que se llegó a vender como 'el mejor parque acuático del mundo'. Con el cambio de alcalde, el futuro de este y otros proyectos parece haberse congelado.



Los vecinos dicen que no se creen las políticas de Podemos porque dan un mensaje de que va a favorecer al menos pudiente. Algunos dicen que no han vuelto a ver el camión de la limpieza desde que entró en el Ayuntamiento el nuevo alcalde. Los empresarios señalan que desde el punto de vista económico, el discurso de Podemos asusta a todo el mundo porque en base al populismo ganan ideologías trasnochadas y "la gente que tiene dinero para invertir en la costa no es de izquierdas".

Uno de los proyectos que más preocupa a la ciudad es el del 'Marbella Aqua Park'. Un complejo que estaba pensado como el mejor parque acuático del mundo en el que se preveía una inversión de decenas de millones de euros con 62.000 metros cuadrados construidos. La inauguración del parque acuático estaba prevista para el verano de 2017 pero fue aprobada por el anterior gobierno. El alcalde actual asegura que no va a paralizar ningún proyecto, sino que los van a fomentar.