Nadia Calviño: "Se ha recuperado más de la mitad del empleo destruido durante el segundo trimestre del año"

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha concedido una entrevista en Espejo Público donde ha detallado que "tenemos una base sólida para la recuperación" de España cuando nos encontramos en la segunda ola del coronavirus.

Calviño ha señalado que "España tiene una base muy sólida para la recuperación económica" aunque ha indicado que "el peso de sectores como hostelería y turismo son fundamental" algo que actualmente está algo parado debido a las restricciones que vive nuestro país con el estado de alarma, los confinamientos perimetrales y el toque de queda. Un sector que no se ve del todo afectado en Canarias, única comunidad autónoma que no tiene aplicado el toque de queda.

Calviño afirma que "uno de los datos más importantes del tercer trimestre ha sido la notable creación de empleo" que se ha producido y el resultado de la encuesta de población activa. "Se ha recuperado más de la mitad del empleo destruido durante el segundo trimestre del año", indica.

La vicepresidenta ha explicado quién puede acceder a las ayuda de 430 euros, que anunció el Gobierno el pasado martes, que es una de las características de nuestra reacción desde marzo ha sido ese compromiso de no dejar a nadie por detrás y se ha tejido una red de seguridad para los ciudadanos, en particular para los más vulnerables, pero sobre todo en el marco del trabajo con los ERTEs. Además, hemos ampliado la cobertura de aquellas personas con trabajos temporales que no hubieran llegado al mínimo necesario para las prestaciones, y quedaban dos colectivos que no habían sido cubiertos por esa red de seguridad. Que eran algunos trabajadores de la cultura y las personas que habían agotado el desempleo en los meses durante el estado de alarma y no podían buscar empleo. Van a tener una prestación de 430 euros durante tres meses".

Sobre el Ingreso Mínimo Vital señala que "lo solicitan sobre todo familias con hijos, algo que no estaba cubierto". No obstante, la ayuda no ha llegado a todas las personas que la han solicitado.

Ante la posibilidad de regular los precios de los alquileres, Nadia Calviño ha indicado que "la situación de los alquiler es compleja y no se resuelve con una sola medida". Una medida que se anunció en el preacuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

También ha sido preguntada sobre qué resultado se dará en las elecciones de Estados Unidos, celebradas este 3 de noviembre, y no ha querido decantarse por una opinión al respecto.